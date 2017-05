Plan Communal de Développement : Ouahigouya fait son diagnostic pour mieux planifier son développement

Le conseil municipal de Ouahigouya avec l’appui technique et financier de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à travers son projet francophone d’appui au développement local phase2 a organisé le dit atelier avec la participation des représentants des services techniques, des 15 secteurs et ceux des 37 villages que compte la commune. Cette activité de restitution survient à la suite de l’exercice de priorisation des cibles des objectifs de développement durable (ODD) à l’échelle locale tenu en fin janvier 2017 dans la cité de Naaba Kango.

En effet l’activité en son temps visait à identifier les actions prioritaires à retenir et à mettre en œuvre dans le cadre de l’élaboration du PCD (2017-2021). Pour cette rencontre jugé de capitale par les organisateurs, plus d’une centaine d’acteurs a été conviée pour analyser et adopter les résultats retenus qui méritent d’être mises en œuvre.

Réussir une expérience novatrice

Dans son intervention au cours de la cérémonie d’ouverture des travaux, Nicolas Biron, représentant du bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest de l’OIF a remercié tous les acteurs intervenant dans le processus d’élaboration du PCD de Ouahigouya pour l’intérêt qu’ils portent à l’aboutissement de cet important outil de développement en cours d’élaboration. M. Biron a attiré l’attention des participants en indiquant que la ville de Ouahigouya est la première dans l’espace francophone à expérimenter cette démarche qui inclut les ODD et la planification locale. « Nous sommes à votre disposition pour vous aider à parfaire votre plan de développement local et nous assurer du strict respect des objectifs du PNDS. Notre souhait est que le futur plan communal concoure aux objectifs du développement durable et rencontre les préoccupations des populations de Ouahigouya » a indiqué l’émissaire de la francophonie aux différents acteurs.

Boureima Basile Ouédraogo bourgmestre de de Ouahigouya, a pour sa part tout naturellement traduit toute la reconnaissance du conseil municipal à l’OIF qui ne ménage par son appui technique et financier en faveur de la commune dans l’élaboration de son guide de planification stratégique. Le premier responsable de la commune a indiqué que l’organisation de l’atelier est l’une des étapes les plus importantes dans le cadre du processus d’élaboration du PCD. En effet le maire laissera entendre qu’il s’agira de donner l’occasion à l’équipe technique chargée de l’écriture du plan de faire ressortir les résultats des enquêtes effectuées dans les villages et secteurs afin de les analyser et de les adopter par consensus et intégrés les résultats dans le futur plan.

Des acteurs mobilisés pour le développement local durable

Pendant les trois jours de travaux, les acteurs conviés ont par groupes été outillés à travers une série de communications suivies d’échanges sur la démarche de l’élaboration du PCD. Les participants ont par la même occasion fait la corrélation du PCD avec le nouveau référentiel de développement qu’est le PNDS et ont surtout passé en revue les résultats présentés sur le diagnostic participatif réalisé par les experts de l’OIF et par les cadres de la mairie et de l’équipe technique chargée de l’écriture du PCD. A travers les 17 ODD retenus en rapport avec les objectifs de développement durable les cibles ont été analysées, catégorisées et quantifiées. C’est dans une satisfaction perceptible que les acteurs sont repartis aux termes des trois jours des travaux en attendant de se retrouver pour la phase de planification qui se basera sur les forces et faiblesses identifiées dans la phase du présent diagnostic.

Yann Nikièma

Lefaso.net