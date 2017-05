Action Contre la Faim inaugure sa nouvelle identité visuelle

Dans un monde où il y a une multitude d’organisations, Action Contre la Faim a jugé nécessaire de revenir aux fondamentaux, c’est-à-dire le corps du métier, le nom, les missions axées contre la faim. D’où cette nouvelle identité visuelle. Ce lancement est le fruit d’un processus qui a duré presque trois ans. « (…) Jusqu’à présent nous avons utilisé des acronymes pour nous définir. Pour changer la donne, nous avons tenu à ce que dans notre nom, le mot fait apparait de même que notre mission qui est action contre la faim. Du coup, c’est ce qui a été un processus long et qui a abouti effectivement à ce changement important pour l’organisation et les partenaires », a expliqué le directeur pays de l’organisation, Marc Sekpon.

Etant une conglomération, l’acronyme « ACF » laisse définitivement la place à la définition complète de l’organisation « Action Contre la Faim » afin que cela reste bien ancré et utilisé dans nos vocabulaires. Par contre, les couleurs verte et bleue qui symbolisent les deux domaines phares de la structure que sont l’alimentation et l’eau, n’ont pas connu de changement. Car, la symbolique originelle de ces deux couleurs est évocatrice.

« Le vert est une couleur apaisante, rafraîchissante et même tonifiante. Dans certaines cultures, elle est porteuse d’espoir, d’optimisme et de chance. Elle est également associée aux hôpitaux et pharmacies. Quant au bleu, il nous rappelle tout d’abord la nature et l’infini puisqu’elle nous fait penser directement à la mer et au ciel. Le bleu est une couleur qui symbolise la paix, le calme, la sérénité, la fraîcheur mais aussi la sensibilité ». C’est ce message que l’organisation entend retransmettre et reformater avec des graphiques. Cette vieille de près de 40 ans, rappelle M. Sekpon, mène un combat mondial contre la faim dans près de 50 pays (Ndr 2008 au Burkina Faso), en plus des plaidoyers, séances de sensibilisation pour un changement de comportement…

A l’en croire, le combat contre la faim est loin d’être gagné. Car des milliers d’enfants dans le monde n’arrivent pas à manger à leur faim, poursuit-il. C’est pourquoi, pour lui, une synergie d’action entre les acteurs s’avère nécessaire pour lutter contre ce fléau qui, du reste, touche également les pays développés. Aussi, a-t-il saisi l’occasion de la présente activité pour rassurer les bailleurs et partenaires techniques et financiers. « Ne soyez pas surpris de voir encore circuler quelques documents avec l’ancien logo. La nouvelle identité visuelle d’Action Contre la Faim sera déployée sur l’ensemble des supports de communication existants », a-t-il promis.

La cérémonie de lancement du nouveau logo a eu lieu en présence d’acteurs motivés pour accompagner les activités de l’organisation.

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net