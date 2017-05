Dysfonctionnement des organes consultatifs : Quand l’administration publique se rend en partie responsable de ses rendements médiocres

L’une des missions régaliennes de l’administration publique est d’assurer, à l’endroit des populations, un service public de qualité en garantissant l’intérêt général. A cet effet, elle dispose de ressources humaines, matérielles et financières qu’elle utilise pour la mise en œuvre de ses politiques sectorielles. Ainsi, dans l’optique de mieux encadrer les activités du personnel administratif, un certain nombre d’organes consultatifs ont été (du moins théoriquement) institués au sein des départements ministériels et des institutions.

Au nombre de ces organes, je poserai mon intérêt sur le Conseil Consultatif de la Fonction Publique (CCFP), le Comité Technique Paritaire (CTP) et le Conseil de Discipline (CD). Malgré l’importance qu’ils revêtent, le fonctionnement de ces organes n’est pas toujours une réalité. Ce qui n’est pas sans conséquences dommageables sur l’engagement des agents publics et partant, sur les rendements de l’administration elle-même.

La présente analyse tient lieu d’interpellation à l’endroit de l’autorité administrative.

1- Le Conseil Consultatif de la Fonction Publique



Il est institué seulement au sein du ministère en charge de la Fonction Publique et se compose de douze (12) membres titulaires et douze (12) membres suppléants, représentant équitablement l’administration et les agents, avec l’implication de plusieurs départements ministériels, des Etablissements Publics de l’Etat (EPE), une structure juridictionnelle, etc. Il délibère et donne son avis sur toutes les questions d’ordre général, notamment sur les projets de textes applicables aux emplois et aux agents publics. Du fait du non fonctionnement de cet organe, les textes régissant les agents publics ne prennent pas toujours en compte leurs préoccupations majeures. Ce qui a pour conséquence directe le nombre élevé d’insuffisances et de remises en cause de ces textes.

Aussi, le Conseil Consultatif de la Fonction Publique doit produire chaque année un rapport à l’attention du Ministre chargé de la Fonction Publique. Dans ce rapport, il peut formuler toutes les suggestions et propositions relatives aux services et aux agents publics. A ce titre, il peut demander ampliation de tous les comptes rendus, procès-verbaux, conclusions et rapports des travaux de tous les autres organes et des conseils d’administration qu’il pourra capitaliser et en faire une synthèse objective des doléances à soumettre à l’Etat. Ici encore, non seulement l’Etat pourrait économiser des millions de francs sur les multiples états généraux sectoriels, mais aussi il pourrait anticiper sur les revendications et échapper aux œillades syndicales. L’administration serait alors en mesure de fonctionner pendant longtemps dans une sérénité appréciable.

2- Le Comité Technique Paritaire

Cet organe est composé au maximum de vingt membres équitablement répartis entre l’administration et le personnel. Il doit être institué dans chaque ministère et institution publique et a une compétence consultative en matière de définition et de mise en œuvre de la politique de formation du personnel. Il donne également son avis en cas de recours en matière de notation et/ou d’affectation du personnel. Lorsque cet organe est fonctionnel, l’évaluation des rendements annuels des agents serait empreinte de plus d’objectivité ; parce qu’en cas de complaisance supposée, il y a la possibilité de contester, et toute procédure engagée pourra aboutir à son terme et départager les belligérants en toute impartialité. Ainsi donc, les notes attribuées seront davantage à la hauteur des rendements obtenus ; ce qui relèvera, à n’en pas douter, le don de soi de chaque agent public et partant, les qualités des services rendus aux administrés.

3- Le Conseil de Discipline

Avec au total douze (12) membres, cet organe est aussi composé en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Il doit également être institué au sein de chaque ministère et institution publique et a une compétence consultative en matière de sanctions disciplinaires. D’ores et déjà, il revêt une force dissuasive et peut ainsi imposer le respect de la déontologie administrative. A l’inverse, son non fonctionnement est un facteur de démotivation. En effet, nous constatons que dans l’administration publique, les retards et les absences irrégulières sont légion. Bien que des milliers d’agents soient encore irréprochables, le risque de démotivation demeure élevé tant qu’il n’y aura pas de différence de considération entre eux et leurs opposés. A mon entendement, l’équité tant recherchée dans l’administration doit aller au delà de l’aspect salarial et atteindre le facteur « conscience professionnelle ».

En reconnaissant les agents en fonction de l’engagement de chacun à remplir sa mission de service public, l’administration pourra leur inculquer la culture du résultat et un don de soi de plus en plus élevé. Mais, le constat alarmant est que dans l’administration publique burkinabè, très peu de conseils de discipline sont fonctionnels, offrant ainsi la possibilité aux agents, surtout ceux qui n’ont pas de responsabilités particulières, d’organiser leurs programmes à leur guise. Dans un tel contexte, l’administration risque fort de ne se contenter que du temps minimal qu’on pourrait lui consacrer. Sans manquer de saluer les efforts de l’Etat en matière de gestion de ses ressources humaines, il est question pour moi d’exprimer une préoccupation qui, prise en compte, pourrait impacter positivement notre système managérial global.

En somme, je souhaite que l’autorité administrative rende opérationnel l’ensemble des organes nécessaires à l’optimisation des rendements des agents publics. Cela, dans la perspective d’offrir aux administrés des services de qualité, d’assurer la quiétude des travailleurs eux-mêmes et d’amoindrir les perturbations liées aux multiples revendications corporatives.

Koudraogo ZONGO