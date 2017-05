Jazz à Ouaga 2017 : ‘’Une mission bien remplie’’ selon Abdoulaye Diallo

« On a réussi, on a relevé le défi » se réjouit le président de Jazz à Ouaga, Abdoulaye Diallo. Après 10 jours intenses de concerts, de spectacles et de concours, Abdoulaye Diallo confie que ce fut ‘’ une mission bien remplie (…) toutes les activités prévues ont été réalisées ‘’.

Ainsi, ce jubilé d’argent a été ponctué par la prestation de 15 groupes sur les scènes officielles du CENASA et de l’institut français, de 21 groupes au village du festival, de 5 groupes dans le cadre de Jazz school, à l’école nationale de police et au musée national, d’ un master class qui a regroupé plus d’une trentaine d’artistes, de producteurs et managers pendant 5 jours.

A ce sujet, en marge de la 25ème édition, Jazz à Ouaga, en collaboration avec Music in Arica (MIAF) et le Goethe –Institut, a organisé une formation sur les étapes vers une carrière professionnelle dans l’industrie musicale au profit des musiciens, des managers et producteurs. Cet atelier a été animé par deux experts internationaux à savoir Blick Bassy du Caremoun et Josey Da Silva du cap Vert, avec l’intervention d’experts nationaux comme Smokey et Bil Aka Kora. Durant 5 jours, plusieurs thématiques telles que les difficultés liées à la production musicale, l’accès au marché international, la propriété intellectuelle, la définition du droit d’auteur, la notion d’éditeur et de producteur, ont été abordées. « Après cette formation, nous sommes devenus des managers professionnels parce que nous avons découvert tous les différents éléments qui composent la chaine musicale » a noté Souleymane Kouanda, Journaliste-animateur.

Les rideaux ne sauraient tomber sur Jazz à Ouaga 2017, sans évoquer le concours de « Jazz Performance », une compétition qui met en valeur les jeunes talents musicaux. Cette cérémonie de clôture a d’ailleurs été une occasion pour récompenser les 3 meilleurs des 6 groupes en compétition. Le saxo de bronze est revenu au groupe Jazzpel, le saxo d’argent à Sydyr. Le collectif franco-burkinabè, le groupe Sabwana Orchestra a ravi la vedette en occupant la première marche du podium. Créé en 2014, Sabwana qui puise ses racines dans un mélange de la rythmique boisée du balafon, la sonorité du saxophone, l’électricité de la guitare et le groove de la batterie, repart avec le saxo d’or.

Présent à la cérémonie de clôture, le ministre de la culture Tahirou Barry a tenu à féliciter le comité d’organisation de Jazz à Ouaga 2017. Aussi, a-t-il noté que le ministère de la culture sera toujours aux côtés du festival afin que « Jazz à Ouaga ne meurt pas à Ouaga et en Afrique » a-t-il dit, conviant les partenaires du festival à ne pas baisser les bras. C’est le cas de la BICIAB qui soutient le festival depuis 3 ans. Pour la présente édition, l’institution a offert 200 tickets aux mélomanes.

Quand Paco Séry donne envie de prolonger le festival

La première partie du concert a été animée par le groupe Chill- Deep blue Sea jazz, un groupe composé de musiciens expérimentés du Burkina Faso, des Etats unis et du Togo. A l’image du groupe, les musiciens ont fait voyager le public avec une grande diversité rythmique. En tête d’affiche pour le concert de clôture, le batteur et percussionniste ivoirien ne s’est pas fait prier pour démontrer une fois de plus, son talent de batteur.’’ Le Paco Sery group’’ a fait vibrer le public aux rythmes brulants et incessants de sa batterie. Le grand batteur du monde n’a d’ailleurs pas hésité à partager la scène avec le jeune batteur du groupe Chill, Jérôme Ouoba. Une soirée inoubliable pour ce denier, qui rêvait de rencontrer celui qui a collaboré avec de grandes stars comme Claude Nougaro, Jacques Higelin, Salif keita et Monty Alexander.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net