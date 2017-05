France : Emmanuel Macron président

Qui, il y a encore un an tout juste, aurait parié sur une victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle ? Ils ne sont pas très nombreux alors à croire sincèrement et pleinement aux chances du ministre de l’Économie, lorsque ce dernier décide de lancer son mouvement, En Marche !, en avril 2016. Et pourtant, en une petite année seulement, et à moins de 40 ans (ce qui en fait le plus jeune de l’histoire), le voilà élu, dimanche 7 mai, président de la République française.

Compte tenu des institutions de la Ve République, qui favorisent les grands partis déjà bien installés, l’ascension fulgurante d’Emmanuel Macron est un petit exploit. Avec son équipe, ils ont bénéficié d’un alignement des astres inédit, qui a permis à un candidat positionné au centre de l’échiquier politique de l’emporter. Mais sa victoire est aussi le fruit d’une stratégie et d’une lecture de la société qui ont visé juste.

SOURCE : France 24