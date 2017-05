Vulgarisation de l’informatique : Bientôt la deuxième étape du programme TIC au Faso

La 8e édition de la Foire internationale de l’informatique et de la technologie de Tougan (FITT) se tiendra du 28 au 30 juillet 2017. A moins de trois mois de l’événement, le promoteur Wangnin Zerbo, a décliné les grands axes de cette activité qui s’inscrit dans le cadre du programme TIC au Faso (PROTAF). C’était ce vendredi 5 mai en présence de quelques partenaires et potentiels sponsors.

Rapprocher l’informatique des populations dans les coins et recoins du Burkina. Telle était l’ambition du journaliste et analyste informatique, Wangnin Zerbo, en 2010, lorsqu’il initiait TIC à Tougan. Huit ans après, les ambitions ont grandis. Après avoir expérimenté en 2016 une tournée de l’événement dans les pôles de croissance tels que Bagré dans le Centre-Est, Samandéni dans les Hauts-Bassins et Di dans la Boucle du Mouhoun, le promoteur a senti le besoin de couvrir le Burkina Faso. Ainsi, naquit le programme TIC dont la première tournée de vulgarisation des technologies de l’information et de la communication a été lancée en février dernier avec neuf communes de 3 régions (Est, Cascades, Nord). Cette première activité a été une réussite à entendre Wangnin Zerbo qui en a dressé un bilan, vendredi dernier, aux côtés d’Alassane Kafando de l’Association des régions du Burkina Faso (ARBF) et Malick Tapsoba, de l’Agence nationale de promotion des TIC (ANPTIC).

Bilan de la tournée

Au total 471 personnes ont acquis des connaissances basiques en informatique, six logiciels utilitaires ont été installés dans 78 ordinateurs et plusieurs applications dans 92 smartphones. La tournée a permis également à plusieurs responsables des localités visitées de comprendre et d’utiliser le Web. « A Diabo, dans la région de l’Est, on était vraiment submergé car on avait 175 participants. Alors qu’avec nos dix ordinateurs, on ne peut former de manière adéquate que 150 personnes. La mairie a été obligée d’ajouter deux ordinateurs pour que nous puissions assurer la formation », a relaté le promoteur Wangnin Zerbo.

Particularité de la foire

Après la tournée, cap désormais sur la Foire internationale de l’informatique et de la technologie de Tougan (FITT) qui se tiendra du 28 au 30 juillet 2017. Cet événement rappelons-le comprend plusieurs activités dont l’exposition-vente promotionnelle des dix stands officiels au niveau de quatre pavillons (pavillon du matériel informatique, pavillon du service informatique, pavillon de la formation, pavillon des OSC), la rencontre commerciale, le salon professionnel, la séance B to B. Le prix excellence technologie permettra de décerner un trophée et une attestation aux meilleurs dans les catégories « projet », « matériel », « service » et « produit ».

La particularité de cette 8e édition du FITT, selon le promoteur, est l’organisation du « Stand Quiz Visit » et du « Stand Show Visit ». Si le premier est une visite de stands avec arrêt découverte de l’histoire et des réalisations de l’exposant, le second est une visite des stands avec démonstration et simulation d’utilisation des nouveaux produits exposés.

Plaidoyer aux sponsors

Pour organiser un tel événement, le promoteur ne peut compter que sur la disponibilité et la générosité de quelques amis et de partenaires tels que l’Association des régions du Burkina et l’Agence nationale de promotion des TIC. Conscient que la mobilisation des ressources n’est pas tâche aisée, Alassane Kafando et Malick Tapsoba ont tous plaidé pour un accompagnement plus accru de la part des sponsors et des médias pour soutenir le promoteur car « une seule main ne peut ramasser la farine ». A l’instar des années antérieures, l’ARBF s’est dit disposé à accompagner le programme TIC au Faso « nuit et jour » en étant une passerelle entre les initiateurs et les bénéficiaires que sont les communes, les populations. Quant à l’ANPTIC, il compte poursuivre son appui financier et matériel, surtout par l’apport d’ordinateurs pour les séances de formation.

Les inscriptions à la foire se dérouleront du 15 mai au 20 juillet. Après sa tenue, les initiateurs prévoient une formation certifiante d’un mois sur le niveau 1 de la Bureautique, et une séance d’initiation de deux jours lors de la fête de l’indépendance.

En rappel, les initiateurs de projet TIC à Tougan ont reçus en 2013, le prix Gambré au Salon international des technologies de l’information et de la communication de Ouagadougou (SITICO), et en 2016, le trophée de la meilleure contribution sociale pour les citoyens décerné par Africa GTBM.

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net