La Chronique du Coach : Les secrets d’une vie qui compte (Partie 1)

Chers amis leaders, nous venons de passer le cap des deux mois de la Chronique du Coach et ma motivation est toujours intacte pour écrire et partager avec vous sur le sujet du leadership. Merci encore pour ce temps de lecture qui, j’espère, vous est bénéfique

La plupart des gens veulent vivre une histoire de vie qui compte, et c’est une bonne chose. Le succès peut vous apporter de l’argent, la réalisation, le pouvoir et les expériences inestimables.

Mais votre succès seul ne suffit pas. Votre succès seul ne peut pas apporter le bonheur durable ou l’exaltation profonde. Le Succès, par lui-même, n’inspire pas d’autres à se souvenir et à partager votre histoire de vie longtemps après vous.

Si vous voulez réussir, avoir le bonheur, un héritage, et la certitude que vous avez rendu le monde meilleur pour avoir vécu, alors ce que vous voulez est plus qu’une vie réussie. Vous voulez une vie importante, une vie d’impact, une vie qui compte. Mais, quel est le secret d’une vie d’impact ?

Vivre intentionnellement chaque jour

Quand vous vivez chaque jour intentionnellement, il n’y a presque pas de limite à ce que vous pouvez faire. Vous pouvez vous transformer, transformer votre famille, votre communauté et votre nation. Lorsque suffisamment de gens le font, ils peuvent changer le monde.

Lorsque vous utilisez volontairement votre vie quotidienne pour apporter des changements positifs dans la vie des autres, vous commencez à vivre une vie qui compte.

Vivre intentionnellement, c’est vivre la meilleure histoire de votre vie

Votre vie a encore beaucoup de pages blanches. Remplissez-les de votre histoire, Ecrivez-y l’histoire d’une vie bien vécue.

Si vous voulez faire une différence et avoir une histoire qui compte à raconter à la fin de votre vie, j’ai pour vous deux suggestions.

Mais avant tout vous devez être prêt (e) à accomplir une étape importante, celle d’un changement de mentalité, d’une volonté pour commencer à vivre votre histoire avec une approche différente de la vie.

1. Trouvez ou retrouvez votre place dans l’histoire de votre vie

Pour qu’une vie compte, il faut en avoir la ferme intention.

Nous devons être intentionnels pour vivre une vie qui compte. Cela demande de l’action et surtout pas d’excuses.

La plupart des gens ne savent pas cela, mais il est plus facile d’aller de l’échec au succès que des excuses au succès.

L’adversité essayera de vous sortir de votre histoire, mais résistez avec intention. Tenez votre place dans votre histoire. Pour ce faire il faut avoir une motivation qui vient du but de votre vie et de votre envie d’avoir une vie qui compte. Le chemin ne sera pas large et lisse mais à la fin vous aurez l’histoire d’une vie qui compte.

2. Mettez de l’importance dans l’histoire de votre vie

Une histoire de vie bien vécue et qui compte est une histoire de vie qui met l’accent sur le fait d’ajouter de la valeur à la vie des autres et ainsi faire une différence dans leur vie. Quand nous vivons pour que notre vie compte, nous disons aux gens autour de nous qu’ils sont importants pour nous. Presque tout le monde veut vivre une vie qui a du sens et de l’importance qu’ils en expriment le désire ou non.

Pour mettre de l’importance dans l’histoire de notre vie, nous devons faire des choses hors de notre zone de confort. Et nous devons faire des changements que nous pouvons trouver parfois difficiles. Aussi, nous évitons souvent de faire ces changements en nous cachant derrière une panoplie d’excuses. Mais sachez ceci :

Bien que ce ne soit pas tout ce à quoi nous faisons face qui peut être changé, rien ne peut être changé à moins d’y faire face.

Votre histoire ne sera pas parfaite. Beaucoup de choses vont changer. Mais votre cœur va chanter. Il va chanter la chanson de l’importance de votre vie, la chanson d’une vie qui compte. Il chantera : « Je fais une différence ! » Et cela vous donnera satisfaction jusqu’au niveau de l’âme.

Pour que votre vie compte, commencez déjà par partager cet article autour de vous pour ajouter de la valeur à la vie de personnes qui comptent à vos yeux.

Merci et à la semaine prochaine pour la deuxième partie.

