Match amical international : Le Burkina et le Benin se quittent dos-à-dos (1-1)

Les Etalons locaux et leurs homologues du Bénin ont fait, dans la soirée du jeudi 4 Mai 2017, un match nul (1-1) à quelques mois du début des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football. C’était au Stade du 4 Aout en présence d’une poignée de supporters.

Pour un match test, c’en était vraiment un. Les entraineurs, surtout Drissa Malo Traoré dit Saboteur, ont pu faire tourner leurs effectifs.

Après un début timide, les Burkinabè ont fini par prendre le contrôle des choses. Le rythme est désormais dicté par les Etalons locaux. Les assauts se multiplient mais les Béninois, bien en place, arrivent à contenir les « assaillants ». Certainement lassés par les attaques à répétition, les visiteurs finissent par baisser la garde. Et Traoré Lassina profite de ce moment d’inattention pour ouvrir le score au profit des Burkinabè (1-0).

Une seconde partie bien béninoise

L’arbitre de la partie envoie les deux formations à la pause.Du retour des vestiaires, les Béninois sont plus déterminés et mieux organisés. Ils font circuler la balle, franchissent les lignes, quelque peu poreuses, des Etalons. Pour repousser les Ecureuils dans leur camp et offrir du repos à ses joueurs, Saboteur propulse sur l’aire de jeu, Ismael Karambiri. Mais son jeu est en deçà des attentes de l’entraineur qui le fait sortir à peine vingt minutes après. C’est le jeune attaquant de l’Union sportive des Forces armées, Salam Kagambèga qui le remplace.

Rien ne sauve le Burkina. Car à la 61e minute, Marcellin Koukpo, entré en cours de jeu, réussit de la tête à donner l’égalisation à son équipe. L’avantage des Etalons est désormais annulé. Maintenant en pleine confiance, les Béninois mettent le pied sur l’accélérateur. Les Etalons acculés dans leur camp, se contentent de repousser les assauts. Le jeu devient pathétique, poussif. Les Etalons se cherchent. Fort heureusement, l’arbitre met fin à la partie.

Stupeur au Stade du 4 Aout. Trop de questions. Pourquoi avoir fait sortir Ismael Karambiri après à peine vingt minutes de jeu ? Quel système de jeu a été mis en place par l’entraineur ? Etc.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net