Insécurité au Sahel : Le ministre de l’eau est allé encourager ses troupes

Apres la libération des agents du ministère en charge de l’eau à Inabao, le ministre de tutelle a effectué une visite à Tin-akoff et à Inabao le jeudi 4 mai 2017, pour apporter le message de compassion, de soutien et d’accompagnement du Président du Faso et du gouvernement du Burkina Faso aux populations de la région.

La région du sahel vit une situation insécuritaire qui non seulement terrorise les populations, mais également freine les actions de développement de la région. L’un des plus récents actes est la prise en otage des deux agents du ministère de l’eau à Inabao dans la province de l’Oudalan le 27 avril dernier. Ces agents qui y étaient dans le cadre de leur mission étaient en train de dépanner une pompe d’eau dans la commune d’Iinabao lorsqu’ils ont été pris en otage par un groupe armé non identifié.

Il est vrai qu’ils ont été retrouvés libres de leurs mouvements dans la même soirée, mais face à ces troubles, le gouvernement burkinabè a dépêché une mission ce jeudi 04 mai 2017, pour apporter le message de soutien, de compassion, aux populations et les rassurer de leurs actions continues sinon accrues dans la région du sahel en général et dans les communes de Tin Akoff et d’Inabao en particulier. La délégation était conduite par le ministre de l’eau et de l’assainissement Ambroise Gnouga Ouédraogo,

Le ministre a signifié aux populations que sa présence dans la région est de son rôle et de son devoir en tant que membre du gouvernement. Il a rassuré les populations des deux communes que la situation sécuritaire qu’elles vivent est également vécue par l’ensemble de la population burkinabè et notamment les plus hautes autorités du pays. Il a soutenu que les autorités sont également engagées à les soutenir moralement, psychologiquement aussi sur le plan pratique pour le développement de la région. Il a aussi réaffirmé la mobilisation de toutes les composantes de l’Etat burkinabè pour poursuivre le développement à Tin-akoff et de Inabao en dépit de l’insécurité.

Pour cela, il a fait savoir que des barrages, des adductions d’eau simplifiées, des ouvrages d’assainissements, en un mot l’investissement dans le domaine de l’eau et de l’assainissement sera intensifié dans les communes avec la participation de tous.

Le maire de Tin-Akoff, El Mamoun Ag Efferbi a apprécié positivement cette visite, qui selon lui, permet de mesurer le niveau de solidarité de l’Etat envers sa commune. Le maire de Tin-Akoff et le chef d’Inaboa n’ont pas manqué de montrer les problèmes de leurs communes au Ministre, notamment leurs problèmes en eau pour la sécurité alimentaire des populations et celui du fourrage pour la survie de leurs bétails. A Inabao le Chef traditionnel a avoué au ministre que là où se trouve le fourrage pour le bétail est l’endroit le plus insécuritaire pour eux.

Le ministre et sa délégation tout en prenant note, ont saisi cette occasion pour visiter quelques chantiers de leur département, en cours de réalisation et à rencontrer les acteurs des services déconcentrés.

Youmali Ferdinand

Lefaso.net