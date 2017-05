Banque atlantique Burkina Faso : Une retraite stratégique pour galvaniser la « troupe »

Dans son Plan de développement prospectif à l’horizon 2020, la Banque atlantique du Burkina Faso (BABF) ambitionne d’améliorer son positionnement sur le marché bancaire du pays en termes de collecte de ressources clientèle et emplois clientèle. A cet effet, elle s’est fixée plusieurs objectifs qui visent notamment à maximiser le potentiel de croissance.

Pour partager la vision de l’entreprise et bénéficier de l’adhésion de tous, les collaborateurs directs de la banque se sont retrouvés, les 22 et 23 avril 2017, à Ouagadougou, au cours d’une « retraite stratégique ». A l’occasion, trois panels ont été dispensés aux 70 participants. Il s’agit :

1) de l’amélioration de la qualité de services et de la productivité par le KAIZEN,

2) travail et éthique professionnelle, de la responsabilité personnelle et sociétale et du

3) pilotage de la performance, rentabilité et performance de la BABF. Le premier, animé par l’Association burkinabé pour le management de la qualité (ABMAQ), a porté sur une technique nipponne nommée 5S KAIZEN qui vise à renforcer la culture de l’amélioration continue de la productivité au sein de la banque et de favoriser l’engagement et l’implication du personnel.

La quête de qualité doit être une habitude quotidienne à cultiver à l’interne, avec pour finalité la satisfaction des exigences du client. « Notre raison d’être, c’est le client. Pour qu’un client t’accorde plus de crédibilité, il faut lui donner des prestations de qualité certaine. C’est de cette manière qu’on peut le retenir », a dit le directeur général de la Banque atlantique Burkina Faso, Yssouf GBANE.

Améliorer son positionnement d’ici à 2020

Quant au second thème, il revêt un caractère important, selon M. GBANE, dans la mesure où « il nous faut être correct et en phase avec les procédures dans notre secteur ». Le Père Jean Paul SAGADOU a pu édifier l’assistance sur la philosophie « Ubuntu », qui invite les travailleurs de la banque à la cohésion et à la solidarité. Le dernier thème a pour but de mettre en évidence les indicateurs de performance à améliorer et les leviers de croissance souhaités. « Pour être performant, il faut un système de pilotage efficace », a soutenu le DG. L’enjeu est grand pour la banque, les indicateurs de croissance importants, les objectifs ambitieux.

A travers ce conclave entre directeurs, chefs de service, chefs d’agence, responsables de zones, elle veut poser les bases de la stratégie pour l’atteinte des objectifs. « Parce que cette année, nous nourrissons l’ambition d’atteindre un niveau de croissance à 2 chiffres dans le marché bancaire national, à gagner plus de part de marché, à l’horizon 2020. Pour ce faire, le DG a exhorté ses agents à se surpasser et à performer, dans un esprit d’équipe gagnant. « Nous devons former une équipe qui gagne. La force d’une chaine est celle de son maillon le plus faible », a-t-il ajouté. Les attentes du directeur général adjoint de la BABF, Issoumaila BELEMOU sont « assez clairs » à l’issue de la « retraite stratégique » : obtenir un changement de comportement positif afin de gagner en qualité de service, en productivité et en amélioration du pilotage des activités.