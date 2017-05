L’Agence pour le développement international des Etats-Unis (USAID) lance un appel à propositions

En octobre 2015, l’Agence pour le développement international des Etats-Unis (USAID) a alloué des fonds à l’Institut des sciences agronomiques et alimentaires (IFAS) de University of Florida (UF) pour la création d’un Laboratoire Feed the Future pour l’innovation des systèmes d’élevage (LSIL). L’IFAS/UF est l’Organe de gestion du LSIL. Cette subvention d’une durée de cinq ans est co-gérée, (AID-OAA-L-15-00003). Elle est destinée à soutenir les activités de recherches agronomiques et le renforcement des capacités initiés par l’USAID dans le cadre de Feed the Future, une initiative du Gouvernement des Etats-Unis pour lutter contre la faim et promouvoir la sécurité alimentaire dans le monde. L’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI) qui a accumulé une vaste expérience dans la recherche dans les pays en développement est le partenaire de L’IFAS/UF dans le cadre de la mise en place du LSIL.

L’objectif global du LSIL est d’accroître la production, le marketing et la consommation de produits alimentaires d’origine animale dans les pays cibles afin d’améliorer les revenus, les moyens de subsistance, la nutrition et la santé des ménages, notamment ceux incluant des femmes et des enfants en situation de vulnérabilité. Cet objectif sera atteint par l’introduction de nouvelles technologies adaptées au milieu, en améliorant la gestion, les compétences, les connaissances et les capacités ainsi que l’accès et la qualité des intrants à travers toute la chaîne de valeur de l’élevage. L’atteinte de l’objectif sera également réalisée en soutenant l’adoption de politiques environnementales qui favorisent une intensification durable et une rentabilité accrue des systèmes de petites unités d’élevage.

Les pays cibles pour cet appel à propositions sont le Burkina Faso et le Niger

Le LSIL mettra à profit l’expertise des instituts, universités et organisations du Burkina Faso, du Niger, des Etats-Unis et d’ailleurs, par le biais de projets multidisciplinaires et intégrés, financés sur une base sélective et portant sur la recherche appliquée et le renforcement des capacités.

Pour être compétitives, les propositions devront prendre en compte les priorités spécifiques à chaque pays qui ont été définies de manière participative avec les parties prenantes du Burkina Faso et du Niger dans le domaine de la recherche et du renforcement de capacités

Pour plus de détails veuillez consulter le lien suivant : http://livestocklab.ifas.ufl.edu/funding-opportunities/