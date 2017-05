Energies renouvelables : CEAS-Burkina suscite une offensive au profit des populations par la mise en place d’une Coalition

Sur initiative du CEAS-Burkina, il s’est tenu ce jeudi, 4 mai 2017 à Ouagadougou, un atelier d’information et de mise en place d’une Coalition pour le plaidoyer dans le cadre du projet « Accélérer l’application des politiques régionales sur les énergies propres en Afrique de l’Ouest ». Cette initiative qui a réuni des organisations de la société civile (OSC) et des représentants de ministères devra aboutir à la mise en place d’une Coalition qui aura pour mission de plaidoyer pour l’accès effectif à l’électricité par les populations.

« Les politiques régionales et les initiatives internationales pour l’augmentation de l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique, et l’accès à l’énergie manquent d’impact sur les populations. Un des principaux problèmes est la faible et lente traduction à l’échelle nationale des politiques et stratégies régionales convenues », a situé le directeur de CEAS-Burkina, Henri Ilboudo, dans ses propos d’ouverture des travaux.

Il a relevé dans la même logique que, malgré que les autorités de la CEDEAO aient décidé de développer et mettre en œuvre leurs politiques régionales, de façon concertée et coordonnée au niveau national, le statut national de développement et de mise en œuvre des plans d’action diffère largement d’un pays à l’autre. Une situation qui s’explique, poursuit-il, par la faible participation des gouvernements nationaux, de la société civile et le secteur privé dans le développement des politiques ; le faible accent national sur les accords régionaux pour le développement durable ; l’insuffisance d’implication des OSC dans l’élaboration de la législation et des stratégies nationales ; l’insuffisance d’implication des communautés bénéficiaires.

Le directeur de CEAS-Burkina, Henri Ilboudo (au milieu)

Selon le directeur de CEAS-Burkina, pour ce qui est des énergies renouvelables, notamment le solaire, il est donc important que les OSC puissent s’impliquer, de sorte que jusqu’au niveau village, l’on puisse avoir cette énergie propre pour les populations. « Nous attendons des OSC, des débats francs et constructifs, afin de pouvoir mettre en place une Coalition et jouer un rôle de plaidoyer auprès des dirigeants pour que cette dimension soit suffisamment prise en compte au profit des populations », précise Henri Ilboudo.

Cet atelier qui a regroupé, en plus des leaders des organisations de la société civile, des représentants des ministères de l’énergie, de l’environnement et celui de l’agriculture (ces ministères travaillant en synergie d’action), devra permettre de partager les expériences en matière de coalition, définir le rôle et la place de cette coalition, et retenir une thématique de plaidoyer au niveau national.

Selon M. Ilboudo, la Coalition sera amenée à retenir une thématique de plaidoyer pour engager des concertations avec les autorités au niveau national. « Nous n’avons pas de thématique prédéfinie, c’est ensemble que nous allons voir ce qui est pertinent… », soutient-il.

CEAS-Burkina (http://www.ceas.ch/fr/Burkina%20Faso) est une Organisation non-gouvernementale qui intervient dans divers domaines dont les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire, l’environnement, l’assainissement, la gestion et valorisation des déchets.

O.L.O

Lefaso.net