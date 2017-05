Dans un match des petits, il y a aussi de belles choses à voir. C’est ce que les spectateurs de la finale de la Coupe de la solidarité « Nong-taaba » ont pu noter. Les écoles « Mahanayim » et « Wend Denda » s’affrontaient pour la finale de ce tournoi.

Parti sur un rythme très lent et désordonné, le match a pourtant été spectaculaire. Des passes millimétrées, des frappes par moment chirurgicales, les élèves des deux établissements ne se sont pas fait de cadeau. Ces attaques et contre-attaques se sont déroulées jusqu’à la 19e minute, Sékou Roamba, d’un coup de la tête, a inscrit l’unique but de la partie.

Un but récompensé à plus de 10 mille francs par les autorités présentes. « Le match était équilibré. Les deux équipes se sont battues, chacune, pour remporter la coupe. Je pense l’objectif a été atteint. Puisqu’il s’agissait de créer une saine émulation, la fraternité dans la solidarité comme le nom de la coupe », s’est félicité Modeste Ouédraogo, secrétaire général du Conseil supérieur de la communication (CSC) représentant la présidente Nathalie Somé, marraine de la finale.

Sensibiliser sur les droits des enfants

Douze équipes de la commune rurale de Komsilga ont pris part au tournoi. L’équipe victorieuse est repartie avec un trophée, un ballon, un jeu de maillots et une enveloppe financière. Tandis que la finaliste malheureuse est repartie avec un jeu de maillots, un ballon et une enveloppe financière de 20 mille francs CFA.

Lancée en 2010, la Coupe de la solidarité « Nong-taaba » est une initiative de l’Action chrétienne tous pour la solidarité (ACTS). Elle est aussi un moyen de sensibiliser sur les droits des enfants et la promotion de l’environnement. « Nous rendons grâce à Dieu de l’effectivité de cette coupe. Nos objectifs ont été atteints. Le message que nous avons voulu partager avec les enfants a été passé. Ainsi, nous avons pu parler des droits des enfants et de la protection de l’environnement. C’était vraiment le nœud de cette coupe », s’est réjouie Joanna Ilboudo, promotrice de la Coupe.

Action chrétienne tous pour la solidarité (ACTS) travaille pour les orphelins et les veuves. Elle a une école primaire, un lycée, un centre médical et une église.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net