Droit de réponse de la SONAPOST : A la SONAPOST il n’y a pas de position définitivement acquise

Dans ce droit de réponse, la SONAPOST donne sa version sur le cas de la secrétaire affectée dans un autre service à deux ans de sa retraite. Dans ce texte que nous diffusons « textuellement » la SONAPOST ne manque pas, au passage, de faire une leçon de journalisme à l’auteur de l’article. Et elle qui est si soucieuse et rigoureuse en vérification de l’information n’hésite pas à rebaptiser notre reporter de Sawadogo en Ouédraogo.

Dans un article mis en ligne le dimanche 30 avril 2017 et intitulé « 36 ans de carrière, affectée à deux ans de la retraite, elle pique une crise », M. Tiga cheick Ouédraogo fait un compte rendu d’un entretien qu’il a eu « dans une clinique de la place » avec madame YZ agent de la SONAPOST. Il ressort de cet entretien que la dame en question qui cumule 36 ans de carrière et qui vient d’être affectée a piqué une crise consécutivement à cette affectation.

Avant de donner la version de la SONAPOST sur la question, il convient de faire remarquer que la démarche du journaliste Tiga Cheick Ouédraogo est entachée d’un manque de professionnalisme grave qui se situe à deux niveaux. D’abord le journaliste ne s’est pas soucié d’équilibrer son information, se contentant de donner la version de dame YZ. Pourtant, équilibrer son information en recueillant la version des deux parties, nous parait être le minimum de rigueur que requiert le métier de journaliste. Ensuite, il fait dans le sensationnel surfant sur l’émotion que lui transmet madame YZ. Venant de Lefaso.net, leader de la presse en ligne au Burkina Faso, il y a de quoi inquiéter le citoyen.

Pour en venir au fait, madame Zouré, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, précédemment secrétaire dans une direction vient effectivement d’être affectée dans une autre. La raison principale qui a motivé cette affectation est que, depuis quelques années, il y a une politique de remplacement progressif des dactylographes qui occupent des positions de secrétaire de direction par des secrétaires formées à cette fin.

La mutation de madame Zouré se situe dans la mise en œuvre de cette politique. Avant elle, d’autres ont été mutées pour la même raison. Ces dactylographes sont redéployées à des positions qui conviennent mieux à leur profil. Madame Zouré qui a été recrutée dactylographe et qui est restée dactylographe durant les 36 ans dont elle parle, n’était plus au diapason des nouvelles exigences de la position. Du reste, madame Zouré occupe cette position depuis plus de 15 ans.

En gestion des ressources humaines, la mobilité s’impose en entreprise et le statut du personnel de la SONAPOST en son article 42 prévoit une clause de mobilité. Toute chose qui permet à la SONAPOST d’avoir légalement le droit de muter chaque agent partout où la société a ses intérêts. A la SONAPOST, chaque année plus de 100 agents sont mutés. Il n’y a pas de position définitivement acquise, ni de poste pour préparer sa retraite, personne n’est inamovible et la mobilité concerne tout le monde.

Dans le cas de madame Zouré, s’il est vrai qu’il s’agit d’une affectation d’une direction à une autre, il reste que son bureau de destination est mitoyen à l’ancien. La dispute entre deux secrétaires n’est évoquée par elle que pour brouiller la bonne compréhension du problème. Du reste, cette dispute a été traitée comme il se doit par l’Administration.

Pour terminer, il convient de déplorer l’attitude du journaliste qui s’est laissé embarquer dans une manœuvre sciemment montée par un agent pour nuire à l’image de son entreprise.

