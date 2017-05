Trafic de drogue : 718 kg de cannabis saisis, trois personnes aux arrêts

C’est suite à une information du 10 janvier 2017, que le Commissaire Richard Belem et son Unité anti-drogue ont pu lever le lièvre et procédé à l’arrestation des trois trafiquants. D’une valeur comprise entre 45 et 50 millions de FCFA, le cannabis (718 kg) saisi lors de l’opération passait par un pays voisin avant d’arriver au Burkina Faso. De nationalité étrangère (les deux autres étant Burkinabè), l’un des acolytes achetait la « marchandise » dans le pays voisin. Et avec l’aide de son fournisseur de nationalité étrangère aussi, conditionne la drogue sous forme de balles de friperies, direction la capitale Ouagadougou. Une partie restait pour la consommation locale, et le reste prenait la direction d’un autre pays voisin. La manœuvre était parfaitement assurée par les trois acolytes.

100 000 FCFA, la plaquette de 3 kg

Les trois acolytes seront déférés devant le Parquet

Pour le Commissaire Belem, le Burkina est un pays de transit de par sa position. « Mais, à l’occasion de ce transit, il y a des déperditions et de ce fait, il y a la consommation », laisse-t-il entendre. Ce qui fait donc du pays des hommes intègres un pays de transit et de consommation par excellence de la drogue. Séance tenante, des plaquettes de trois et de deux kg ont été présentées. Lesquelles sont respectivement vendues à 100 000 et 50 000 FCFA, l’unité. Selon le commissaire, les 718 kg seront incinérés et l’enquête suivra son cours. Déjà, un compte rendu a été fait au parquet et les trois personnes impliquées répondront devant le Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance (TGI) de Ouagadougou. Conformément au code pénal, ces derniers encourent une peine d’emprisonnement ferme de dix à vingt ans.

Des plaquettes de cannabis

Le démantèlement de ce réseau de trafiquants de cannabis faut-il le rappeler, n’a été possible que grâce à la dénonciation de personnes de bonne volonté. Une occasion donc pour les responsables de l’UAD d’inviter la population à plus de collaboration dans le cadre de la lutte contre la délinquance et contre la drogue qui est « au carrefour de la criminalité ». Les uns et les autres sont invités à dénoncer tout fait suspect en composant les numéros verts que sont le 17 pour la Police nationale, le 16 pour la Gendarmerie nationale et le 1010 pour le Centre national de veille et d’alerte (CNVA).

