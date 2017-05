Promotion des énergies renouvelables : C’est parti pour la 2e édition

La 2e édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d’Afrique (SEERA) se tient à Ouagadougou du 2 au 7 mai 2017. Né du tandem entre acteurs publics et privés, cet événement réunit plusieurs professionnels du secteur de l’énergie du continent et d’ailleurs et a pour pays invité d’honneur, le Maroc.

C’est la grand-messe des énergies renouvelables et elle se tient dans la capitale burkinabè, une semaine durant, sous le thème « Promotion du mix énergétique et de l’efficacité énergétique pour un accès durable de l’énergie pour tous ». Pour l’ensemble des acteurs (y compris le gouvernement), l’événement consacre l’unité d’action entre plusieurs initiatives de promotion de ces énergies du futur, très peu exploitées et disponibles à moindre coût. Plusieurs participants d’Afrique du Sud, d’Autriche, du Bénin, d’Espagne et du Maroc, pays invité d’honneur, sont venus partager leurs expériences à ce rendez-vous dont l’acte 2 a été lancé en début de matinée par le ministre de l’énergie, Alpha Omar Dissa. Cette édition est parrainée par le Dr Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE).

Plusieurs activités au programme

>Selon le Vice-président du comité national d’organisation, Cheick Omar Yéyé, plusieurs activités sont prévues au programme : des conférences, des journées scientifiques, quatre tables rondes, huit sessions thématiques, des expositions à la salle des banquets de Ouaga 2000 et au SIAO, des visites de terrain à la centrale biogaz FASOBIOGAZ, au complexe Belwett, et à la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli.

Les chantiers du gouvernement

Pour le ministre de l’énergie, Alpha Omar Dissa, la SEERA 2017 s’inscrit dans le cadre de la réforme globale de l’énergie dont l’ambition est de réduire le déficit structurel de l’offre et les coûts de production. Il a rappelé à l’assemblée les actions entreprises par le gouvernement dans le cadre du programme présidentiel dont notamment la construction de la centrale photovoltaïque de Zagtouli de 33 MWc, la plus grande d’Afrique de l’Ouest, et l’adoption le 20 avril dernier par l’Assemblée nationale, de la loi portant règlementation du secteur de l’énergie. Cette loi, a rappelé le Pr Dissa, permet entre autres aux producteurs indépendants d’entrer dans la production de l’énergie électrique pour pouvoir juguler le déficit. « Il ne s’agit pas d’une libéralisation désordonnée car la SONABEL détient toujours le réseau de transport. Il s’agit plutôt d’une libéralisation maitrisée qui tient compte du déficit et des besoins de l’Etat », a expliqué le ministre de l’énergie.

Le Maroc, un géant

Si le Maroc est le pays invité d’honneur de cette 2e édition du SEERA, ce n’est pas un hasard. Cité en exemple sur le continent en matière de promotion des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, le royaume chérifien a mis en place, selon son ambassadeur en poste à Ouagadougou, une « stratégie volontariste et ambitieuse » à travers le programme d’électrification rurale globale (PERG) qui a permis de porter le taux d’électrification en milieu rural de 14% en 1990 à 99% aujourd’hui. Selon Farhat Bouazza, le Maroc a également pris des mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique : tarification incitative pour les ménages, adoption de la règlementation thermique destinée à fixer une limite maximale à la consommation énergétique des bâtiments neufs, programme d’audit dans les bâtiments existants, etc.

En rappel, la SEERA est née du tandem entre les Journées de promotion des économies d’énergies (JPEE), le Salon international des énergies renouvelables de Ouagadougou (SIERO), le Forum régional des énergies renouvelables (FORER), les Journées gaz et pétrole liquéfié (J/GPL). D’autres acteurs y contribuent. Il s’agit de l’Association burkinabè des acteurs et professionnels de l’efficacité énergétique (ABAPEE), de l’Association des professionnels des énergies renouvelables (APER) et du Centre d’investissement durable (CID).

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net