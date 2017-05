Coupe de la Fédération burkinabè de football : Qui succèdera à Royal FC

Seize équipes, une place en jeu. La coupe de la FBF a été officiellement lancée sur le terrain de Kombissiri. La cérémonie a rassemblé les membres de la FBF, les responsables de la Ligue du Centre Sud et les populations de la ville de Kombissiri.

En match d’ouverture, Olympique système de Pouytenga a reçu Wend-Panga de Ziniaré. Le match très enlevé a été soldé par la victoire de l’équipe de Ziniaré par un but à zéro. But inscrit à la 19e suite à un cafouillage dans la défense de l’Olympique système de Pouytenga.

Vulgariser la pratique du football

La Coupe de la FBF a été lancée en 2014 sur instigation du président Sita Sangaré. Elle ambitionne d’offrir plus de la compétition aux clubs de troisième division. Et aussi rendre populaire le football dans notre pays. « C’est l’une des raisons pour lesquelles nous organisons le lancement et la finale en dehors des principaux centres. Par la décentralisation de ces activités, nous permettons également aux détecteurs de talents de découvrir des oiseaux rares qui sont à l’intérieur du pays », a indiqué Sita Sangaré.

Seize équipes représentant les treize ligues et les trois partenaires de la FBF. « En décidant d’associer les partenaires de la FBF, c’est aussi leur permettre de donner de la compétition à leurs agents férus du football », a ajouté le président de la FBF. La compétition va se dérouler en éliminatoires directs. A l’issue de la première journée, huit équipes seront éliminées.

Pour cette édition, les innovations sont entre autre l’acquisition d’un nouveau trophée à la hauteur des ambitions de la Coupe. L’équipe victorieuse empochera la somme d’un million de francs CFA.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net