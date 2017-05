11e session du dialogue politique entre l’Union européenne et le Burkina Faso : Pour une meilleure approche du partenariat

Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’accord de partenariat ACP-Union européenne signé le 23 juin 2000 à Cotonou, s’est ouvert dans la matinée du 2 mai 2017 à Ouagadougou, la 11e session du Dialogue politique entre l’Union européenne et le Burkina Faso. Une occasion pour les deux parties d’échanger sur l’état de la coopération en général, mais aussi sur l’évolution de la situation sociopolitique et économique dans les espaces respectifs… La cérémonie a été présidée par le ministre Alpha Barry.

Le ministère des affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabè de l’extérieur (MAECBE) a sacrifié à la tradition. Il a organisé la 11e session du dialogue politique entre l’Union européenne (UE) et le Burkina Faso, ce mardi 2 mai 2017, dans l’enceinte dudit ministère. Ce fut l’occasion pour le ministre Alpha Barry de mieux situer le contexte de la tenue de cette rencontre. « La 11e édition du dialogue politique se tient dans un contexte marqué par de nombreuses interrogations sur les conséquences du Brexit au sein de l’Union européenne, l’ampleur du terrorisme qui menace nos pays épris de paix et de liberté ainsi que les nombreux défis liés à la construction européenne et pour notre part, ceux liés à la mise en œuvre du PNDES », a-t-il précisé.

Au cours de la session, les participants vont échanger autour des communications portant sur « la situation sécuritaire et environnement régional » ; « la situation sociopolitique au Burkina Faso » ; « la gouvernance économique et sociale, coopération au développement ». Ils’agira également pour eux, de faire l’état de l’UE 60 ans après la signature des traités de Rome, Brexit ; l’évolution des cadres et modalités de la coopération et de la mise en œuvre de l’aide. A l’issue de ces communications, l’étape suivante sera les prochaines échéances Burkina Faso-UE et UE-Afrique.

Des membres du gouvernement et d’autres personnalités prennent part à cette importante réunion

Le gouvernement du Burkina Faso apprécie la qualité et l’efficacité du partenariat avec l’UE. « Au-delà de l’aide traditionnelle, nous nous réjouissons des visites des nombreuses délégations qui séjournent dans notre pays, notamment la récente visite effectuée du 20 au 22 avril 2016, par une délégation de l’UE dans le cadre du nouveau programme Groupes d’actions rapides de surveillance et intervention au sahel », a confié le ministre Barry. Ce programme est financé à hauteur de huit millions de francs CFA pour le Burkina Faso, au titre du fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, dira-t-il.

Malgré tout, il demeure que de nombreux défis se posent à notre pays en terme de sécurité. En effet, dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques terroristes dans le nord, le gouvernement est interpellé à plus d’engagement et d’action pour venir à bout de ce fléau. S’inscrivant dans cette dynamique, il œuvre avec détermination à l’instauration d’un Etat de droit et pour le renforcement des institutions républicaines, à en croire le MAECBE. Par ailleurs, il n’a pas omis de faire une mention spéciale aux partenaires qui ont toujours témoigné leur solidarité agissante aux populations.

Ce, à l’occasion des moments difficiles. Sur la question du phénomène terroriste, le ministre espère que les récentes mesures prises par le gouvernement concernant le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, permettront de juguler le fléau qui, du reste, annihile les efforts de développement. Faisant allusion à la présente session, il a conclu que les échanges permettront de dégager de nouvelles pistes pour relever les défis communs et consolider les bases de la coopération déjà fructueuse et du partenariat.

Le chef de la délégation de l’UE, Jean Lamy : « Je salue l’excellence des relations entre le Burkina Faso et l’UE »

Puis, c’est au tour de l’Ambassadeur de l’Union européenne, Jean Lamy de prendre la parole au nom de la délégation. Dans son intervention, il a d’abord réitéré ses remerciements au ministre Barry pour avoir organisé cette réunion. Par la suite, le chef de la délégation de l’UE est revenu sur le menu essentiel des échanges : « Nous nous sommes convenus d’un agenda assez substantiel sur des questions politiques, diplomatiques, de développement économique et social. Nous aborderons en échanges des informations du côté de l’UE, cette organisation qui évolue et qui se pose aussi des questions ».

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net