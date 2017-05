Excellence dans le journalisme : Le meilleur aura désormais une parcelle à Ouaga 2000 et 3 millions

Selon le ministre en charge de la communication, Rémis Dandjinou, la nuit du communicateur s’appellera désormais « nuit du galian » car c’est une nuit qui sera entièrement dédiée aux journalistes.

Prévu pour se tenir le 3 juin prochain à Ouagadougou, le concours « prix galian » vise à promouvoir les différents corps de métier de la presse écrite, audiovisuelle, en ligne et de la publicité.

Pour cette vingtième édition, des innovations ont été apportées à l’organisation du concours.

A ce titre, l’on peut noter que :

Le montant de l’enveloppe allouée à chaque lauréat en plus du trophée est passé à 1 million de francs CFA contre 500 000FCFA les éditions précédentes ;

Un super prix dénommé « super galian » a été instauré. Ce prix, composé d’un montant de trois millions de francs CFA et d’une parcelle de 375m2 à Ouaga 2000 récompensera la meilleure des quinze œuvres en compétion ;

Au niveau des prix spéciaux, seulement dix seront retenus cette année, car selon le ministre, Remis Dandjinou, « la nuit du galian n’est pas une remise de prix spéciaux », c’est avant tout, une nuit organisée par son département pour promouvoir l’excellence dans les différents médias.

Du point de vue des genres rédactionnels, quinze ont été retenus à savoir :

En presse écrite : l’enquête et le reportage ;

En radiodiffusion télévisuelle : le grand reportage et le documentaire,

En radiodiffusion sonore : le grand reportage et le magazine

En presse en ligne : l’enquête et le reportage

En langues nationales :

Dans la catégorie presse écrite : le reportage

En radiodiffusion télévisuelle : le magazine

En radiodiffusion sonore : le magazine

Les œuvres de collaboration technique et artistique concernent :

En presse écrite : la photo de presse et la maquette ;

En radiodiffusion télévisuelle : l’image

En radiodiffusion sonore : le son

Les participants à la conférence de presse

Il a aussi indiqué qu’il y aura une amélioration dans son organisation. La nuit du galian se déroulera en 1 heure 45minutes au lieu de 3heures ou plus comme d’habitude. Pour marquer les 20 ans du concours « prix galian », il y aura la production d’un film documentaire, d’un magazine radiophonique et trombinoscope. « Il était une fois les galian » se veut, à en croire le ministre, un retour interactif sur l’évolution du concours au sein des corps de métier de femmes et d’hommes toujours en quête de l’excellence.

Somme toute, depuis le 24 avril dernier, la Direction générale des médias (DGM), située à Ouaga 2000, reçoit les œuvres, et ce, jusqu’au 8 mai prochain.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net