USSU-BF : C’est parti pour la saison 2016-2017

LEFASO.NET | Jacques Theodore BALIMA • mardi 2 mai 2017 à 16h30min

Le Ministre des Sports et des loisirs, Taïrou Bangré, a procédé le jeudi 27 avril au lancement des compétitions de l’Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF) des grandes écoles et universités. Cross populaire, aérobic, démonstration d’arts martiaux et discours ont ponctué la cérémonie. Cette année encore, seules les grandes écoles et universités sont concernées par les compétitions.