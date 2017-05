Cinquièmes Jeux universitaires : Une ouverture aux grandes écoles et instituts

Le Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Alkassoum Maiga, a présidé, dans la soirée du vendredi 28 avril 2017 à Ouagadougou, la deuxième grande réunion préparatoire des cinquièmes Jeux universitaires du Burkina Faso (JUBF). Ouverts cette année aux instituts et grandes écoles, ces jeux vont se dérouler du 27 Mai au 1er Juin 2017.

L’aventure continue pour les Jeux universitaires. Pour l’édition 2017, ces jeux auront lieu du 27 Mai au 1er Juin dans les universités, instituts et grandes écoles du Burkina Faso. Pour réussir l’organisation de ces rencontres sportives et culturelles, le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation a réuni les responsables des établissements et des clubs concernés. Message : leur réitérer toute l’importance que le gouvernement accorde au sport. « Si j’ai tenu à être personnellement parmi vous ce soir, c’est pour vous témoigner du grand intérêt que mon département ministériel accorde à toute activité qui met en jeu le développement intégral de l’étudiant burkinabè. Cet intérêt est partagé au plus haut niveau du gouvernement », a indiqué Alkassoum Maïga.

Allier sport et études

Les jeux universitaires sont, selon le patron de l’enseignement supérieur, un tremplin pour fabriquer des étudiants bien formés et en bonne. « C’est un grand rendez-vous qu’il ne fallait pas manquer. Au niveau de nos pays, le sport est un facteur d’intégration. A chaque fois que nos équipes ont pu aller au plus haut niveau, on a retrouvé une cohésion sociale. C’est donc quelque chose de très important pour nous de faire en sorte que ce que le peuple entier ressent par la pratique sportive puisse rejaillir sur le campus universitaire qui est un milieu par excellence pour la réflexion mais cela doit se faire dans un corps sain.

On ne peut pas avoir une réflexion posée s’il n’y a pas une pratique du sport au niveau des étudiants. C’était pour encourager tout ceci. Et dire aux étudiants qu’autant nous avons besoin d’avoir des gens pour la réflexion, nous avons des gens déterminés aussi pour la pratique du sport. Donc qu’il faut une conjugaison de l’effort physique et de l’effort intellectuel », a ajouté le Ministre Maïga.

Pour y arriver, Alkassoum Maïga est convaincu qu’il faut « aménager des espaces pour que ceux qui pratiquent le sport trouvent les conditions d’encadrement pour l’apprentissage. Car le plus difficile est la reconversion ».

Plus de visibilité pour le Burkina Faso

L’organisation des universités européennes permet la formation de grands sportifs qui représentent valablement leurs pays aux compétitions. C’est ce à quoi aspire le Burkina Faso. « Comme vous vous en doutez, c’est cette importance accordée aux activités culturelles et sportives qui a pu permettre aux universités européennes et américaines de produire des athlètes et des artistes talentueux qui font aujourd’hui la fierté de leurs équipes nationales d’une part, et qui permettent d’autres part le rayonnement tant interne qu’externe de ces institutions d’enseignement supérieur », a souhaité Alkassoum Maïga.

Pour ces cinquièmes jeux universitaires, la porte est ouverte aux instituts et grandes écoles. Neuf disciplines sportives et six disciplines culturelles seront en compétition du 27 Mai au 1er Juin 2017.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net