HCRUN : Victime d’une tare congénitale ou d’une inconséquence de son président ?

Dans leur visa, les seize signataires sur les 21 membres que compte le HCRUN soulèvent ‘’l’absence de résultats concrets pouvant assouvir les attentes légitimes du peuple burkinabè sur les chemins de la réconciliation après une année de réconciliation ‘’. Dans le document, l’on évoque également un ‘’dysfonctionnement de l’organisation caractérisé par l’absence de planification des activités depuis l’installation des membres le 22 mars 2016’’.

Les signataires pointent aussi ‘’l’absence de visibilité du HCRUN due à un manque de vision que devrait pourtant incarner le premier le président dans le paysage institutionnel’’. La pétition s’adosse en outre sur ce que les signataires ont appelé inertie du HCRUN traduite par l’absence du rapport annuel pourtant prescrit par la loi portant sa création.

‘’Tirant conséquence des points ci-dessus mentionnés, nous, membres du HCRUN, signataires de la présente pétition, demandons à monsieur Benoît G. Kambou de démissionner de son poste de président du HCRUN à compter du vendredi, 28 avril 2017’’, lit-on dans le document.

En attendant d’en savoir un peu plus sur cette crise, des sources proches du HCRUN croient savoir que le problème est plus profond et dépasserait la personne de son président, Benoit Kambou. Elles évoquent la composition et la définition même des missions du HCRUN. La définition des missions assignées à cette structure ne prend pas en compte tous les aspects de la réconciliation, poursuivent-elles.

Le HCRUN a-t-il besoin de redéfinir ses missions et revoir sa composition, comme le pensent nos sources ? Affaire à suivre !

O.L.O

Lefaso.net