Attaque terroriste du 15 janvier 2016 : Le MDL Vincent Ouédraogo est rentré au pays, le « moral haut »

On se rappelle le triste bilan de cette attaque terroriste perpétrée le 15 janvier 2016 à Inabao. Elle a causé deux morts, dont un gendarme et un civil et deux gendarmes blessés. Le MDL Vincent Ouédraogo qui s’en est sorti avec de graves blessures, a d’abord reçu des soins à l’hôpital Blaise Compaoré avant d’être évacué en France, où il passera pratiquement une année dans deux hôpitaux, puis dans un centre d’accueil pour malades.

« J’ai quitté Ouagadougou le 22 mars 2016. J’ai fait mes soins jusqu’en décembre 2016. Actuellement, je me sens beaucoup mieux et le moral est haut » a-t-il confié, soulignant qu’il remercie toute la hiérarchie militaire, ses amis et collègues, l’ensemble du personnel soignant de l’hôpital Blaise Compaoré et celui de la France qui l’ont soutenu et contribué à son rétablissement.

Vincent Ouédraogo est arrivé « couché », mais à présent, il « va beaucoup mieux », soutient son médecin traitant, Tahraoui Mahieddine. « C’est une grande victoire pour lui et ses collègues » dit-il. Néanmoins, il confie : ‘’Il y a encore du travail, il doit revenir pour ses soins. Mais déjà, ce serait bien qu’il rentre pour voir sa famille, qu’il respire l’air du pays pour avoir plus de force ‘’.

Présent à l’aéroport de Ouagadougou pour exprimer le soutien et les encouragements de toute la hiérarchie militaire et du gouvernement, le chef d’Etat-major de la gendarmerie (sortant), le Colonel Tuandaba Marcel Coulibaly, a noté qu’il était important pour le commandement d’être au pied de l’avion pour accueillir le MDL.

