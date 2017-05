HCRUN : Victime d’une tare congénitale ou d’une inconséquence de son président ?

Baromètre du Faso

Sita SANGARE

Président de la Fédération Burkinabè de footballe

Le président de la FBF est depuis janvier 2017 membre de la commission de développement de la FIFA. Avec les 15 autres membres de cette structure, ils sont chargés d’analyser les principaux aspects de la formation et du développement technique du football pour le compte de l’instance mondiale du ballon rond. Une belle promotion qui aura certainement des conséquences positives pour notre football au plan national.

Nicolas MEDAH

Ministre de la santé

Comme promis dès sa prise de service, le nouveau ministre de la santé, Pr Nicolas Médah, a pu trouver une solution pour sortir la CAMEG d’une crise qui n’a que trop duré à cause de l’entêtement inutile des protagonistes, au grand détriment de notre système de santé. Avec la nomination d’un administrateur provisoire, la CAMEG est sans doute sortie de la zone de turbulences. Que tous les acteurs en tirent les leçons nécessaires.

Will Telecom

Opérateur économique

L’opérateur économique Sayouba Zidwemba, plus connu sous le nom de Will Telcom (pour son commerce de matériel informatique et de télécommunication) croupit depuis quelques jours à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou. Il lui est reproché d’être mêlé à une ténébreuse affaire de piratage de comptes bancaires dans laquelle seraient impliqués aussi une dizaine d’autres petits et gros commerçants burkinabè.