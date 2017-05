Débutée le 26 avril 2017, la cérémonie de clôture de l’atelier sur la culture démocratique locale organisé par l’Institut des sciences des sociétés(INSS) en collaboration avec l’Institut point sud du Mali et l’université d’Uppsala en Suède s’est tenue le vendredi 28 avril 2017. Au cours de 72 heures, il s’est agi pour les participants venus du Mali, de la Suède et notamment du Burkina, de partager leurs expériences et de d’échanger autour du thème central qui était « Transition politique et gouvernance communale ».

« Nous avons tenu un atelier scientifique et anthropologique sur la transition politique et la gouvernance communale. Un projet qui a cherché à soutenir les recherches sur la décentralisation et notamment sur comment les communes fonctionnent dans les situations de transition, de changement politique, de bouleversements politiques qu’ont vécus ces pays du sahel à savoir : le Burkina, le Mali et le Niger. L’insurrection politique au Burkina, la situation socio-politique et sécuritaire est compliquée au Mali et au Niger.

Malgré tous ces tumultes, il faut que les communes fonctionnent, il faut qu’on arrive à gérer la cité, les biens de la commune pour que les citoyens puissent avoir accès aux différents services de base (école, santé, l’eau, etc.). Même s’il y a des changements au niveau national, la commune reste une structure très proche des citoyens », tels sont les propos du coordonnateur international du projet, Sten Hagberg à la clôture de l’atelier, le 28 avril dernier.

Egalement, ce dernier a fait savoir que le projet a été conçu pour financer les équipes de recherches, les ateliers, les formations de jeunes chercheurs. Et tout cela a été une réalité, et ils peuvent dire que le bilan du projet après quatre ans de mise en œuvre est très satisfaisant. « Grace à ce projet, il y a une équipe de chercheurs burkinabè et une équipe de chercheurs maliens qui ont été constituées. Il y a des jeunes qui sont en train de faire leurs thèses, et d’autres ont fait leurs DEA », a-t-il dit à titre illustratif.

Bintou Koné

En ce qui concerne les perspectives, leur souhait est que les deux équipes restent ensemble et continuent à faire la recherche. Aussi, que ce projet aboutisse à d’autres projets de recherches.

Les participants ont, à l’issue des travaux, salué la tenue de l’atelier car il a été un vrai moment de partage d’expériences. Bintou Koné du Mali a confié qu’elle repart chez elle bien outillée. Parlant de son pays, elle a confié qu’à cause de la crise sociopolitique et sécuritaire, il y a des communes qui jusque-là n’ont pas encore tenu leurs élections municipales.

Nébié Gaoussou

A l’instar de Bintou Koné, Nébié Gaoussou, du Burkina a lui aussi apprécié très positivement la tenue de cet atelier, surtout la pertinence des communications et du thème. « L’atelier a été très bénéfique pour moi en tant que jeune doctorant. Il m’a permis concrètement d’apprendre beaucoup sur la thématique ( Transition politique et gouvernance communale ) qui fait l’objet de réflexion depuis un certain temps ».

Rita Bancé/Ouédraogo

