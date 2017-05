Municipalités complémentaires du 28 mai 2017 : L’UNIR/PS était à Kantchari dans l’Est

Partie de Ouagadougou à 4H du matin, l’équipe de L’UNIR/PS, composée de son troisième président, Romain Conombo, du secrétaire national des élus, Woba Albert, du secrétaire national chargé de l’information et de la presse, Issaka Ouédraogo, de la commissaire politique, Germaine Pitroipa Nassouri, de son excellence Mousbila Sawadogo et du coordonnateur national des pionniers, Ima Boreima, est arrivée à Kantchari aux environs de 12h30 mn, soit à peu près 10h de trajet.

Une route nationale sur laquelle, on constate plusieurs camions remorques littéralement tombés et renversés par l’état très désastreux de la route. A la séance de l’assemblée générale, assis sous des arbres, des militants attendaient avec impatience leurs hôtes. Ainsi, sans trop de protocoles, tour à tour, les responsables des personnes âgées, des femmes, des jeunes, du candidat du parti à la mairie de Kantchari, ont pris la parole pour déplorer la violence lors des élections municipales du 22 mai 2016 dans cette localité et prier Dieu que de tels évènements ne se répètent plus jamais.

Dans son intervention, le doyen des personnes âgées, Ouoba Dialuoli a laissé entendre : « Nous personnes du troisième âge, souffrons de plusieurs peines. Vous avez pu constater à votre venue l’état de notre route, vous savez également que nous sommes préoccupés par une issue heureuse de la reprise de ces élections, alors tant d’angoisses et d’inquiétudes que nous vivons au quotidien ». Ensuite, pour Ouoba Dialuoli, « nous prions les mannes de nos ancêtres que les élections du 28 mai prochain apportent la paix. Qu’au soir de cette date fortement attendue, l’UNIR/PS remporte tous les sièges et qu’à l’unisson nous puissions amorcer le développement économique et social ».

Après l’allocution du représentant des personnes âgées, place au candidat au poste de la marie pour le compte de l’UNIR/PS, Ouoba Dihouanda Eloge. Il énuméré les villages de Kantchari concernés par la reprise des élections municipales du 28 mai prochain où l’UNIR/PS est représenté et a demandé le soutien des militants et des premiers responsables du parti pour que son choix de présider la commune rurale de Kantchari soit une réalité.

L’UNIR/PS livre un message de paix et de réconciliation.

Une vue des personnes du troisième âge à l’assemblée générale.

La commissaire politique, Germaine Pitroipa s’est voulue très claire. « Camarades militants et population de Kantchari, la réconciliation sincère entre filles et fils de Kantchari est nécessaire, sinon s’impose. Vous devez vous pardonner, mettre dans les oubliettes les rancunes et mettre en avant l’intérêt du village ». Plus loin, elle renchérit : « Vous viviez depuis longtemps en harmonie ensemble. Ce qui vous unissant étant plus fort que ce qui vous désunis, vous devriez comprendre que la politique n’est pas le champ de promotion de la haine et encore moins, celui de la violence. Alors, camarades militants de l’UNIR/PS départissez-vous des querelles inutiles ou tout comportement de nature à saper la réussite de ces élections..Chacun dans son combat politique, doit promouvoir la cohésion sociale, gage de paix et socle de notre développement ».

Quant à Mousbila Sawadogo, l’un des doyens du parti et Woba Albert, le secrétaire national chargé des élus et coordonnateur régional de l’Est, le message est resté le même. Ils ont tous deux expliqué aux militants les principes fondateurs de la démocratie.

La photo de famille illustrant les cadeaux du parti à la sous-section de Kantchari

Pour le patron de la rencontre, Romain Conombo, troisième vice-président de l’UNIR/PS, il est temps de : « mettre fin sans délais à la triste tournure qu’a pris la campagne de mai 2016 à Kantchari ». Mieux, selon lui « Il faut résolument tourner dos aux injures, aux calomnies, à l’appel aux bas instincts de la violence verbale ou physique pour cultiver vaillamment ce qui élève et resserre la cohésion sociale et le vivre ensemble ». Par ailleurs, Romain Conombo décrit le visage que devrait prendre la campagne électorale : « En attendant le lancement officiel de la campagne le 13 mai prochain, les deux semaines de campagne devraient, constituer une période empreinte de ferveur et d’engagement patriotiques où chaque parti politique ou candidat, dans un esprit de compétition saine s’engagera à convaincre les électeurs de la pertinence de ses idées et programmes pour la construction de Kantchari ».

Deux semaines au cours desquelles, le 3e vice-président lance un appel : « Dans un esprit de responsabilité, les populations et les partis politiques devront en outre conjuguer leurs efforts afin d’élever la conscience politique pour que la violence ne se répète pas ». Il conclut en ces termes : « militants de l’UNIR/PS ne cédez pas à la provocation. Ayez toujours comme boussole l’intérêt supérieur de la nation ». Dans la foulée au nom du président de l’UNIR/PS, Me Bénéwendé Sankara, la délégation de l’UNIR/PS a remis un lot de matériel composé d’une sonorisation et une moto à la sous-section de l’UNIR/S de Kantchari. Ce furent visiblement, des militants comblés du don.