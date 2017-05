Orange Burkina Faso signe un nouveau partenariat de 4 ans avec la Fédération Burkinabè de Football (FBF) en tant que Sponsor Officiel des Etalons

Orange Burkina Faso a signé ce jour un partenariat avec la Football Fédération Burkinabè de Football (FBF) jusqu’en 2020. Ce partenariat d’une durée de 4 ans confirme la volonté d’Orange Burkina Faso d’être un acteur incontournable de la promotion du football national et du rayonnement international du pays des hommes intègres à travers ses équipes nationales de football.

La passion des supporters, socle du partenariat

La ferveur patriotique et l’engouement populaire que suscitent les Etalons, l’équipe nationale de football dénotent de l’importance que ce sport occupe dans la vie des Burkinabès. Orange Burkina Faso en reprenant ce partenariat couronné de succès depuis 2011, reste fidèle à son ultime objectif : rapprocher les Burkinabè de ce qui est essentiel pour eux, en ligne avec sa stratégie Orange Sponsors You.

Ce nouveau partenariat couvre :

Le parrainage des équipes nationales Senior, Junior, et Cadette pour 2017, 2018, 2019, 2020.

Le parrainage de l’équipe nationale locale, pour 2017, 2018, 2019, 2020

Le parrainage de l’équipe nationale féminine, pour 2017, 2018, 2019, 2020.

Ben Cheick HAIDARA, Directeur Général d’Orange Burkina Faso, a déclaré à propos de ce partenariat : « Le football est la passion numéro un des Burkinabè, et plus qu’un honneur c’est un plaisant devoir pour nous de faire vivre aux Burkinabè leur passion.

Grâce à ce nouveau partenariat avec la Fédération Burkinabè de Football (FBF), Orange Burkina Faso contribue à faire vivre à la nation entière des événements et des moments de football inoubliables. »

Orange, une marque internationale avec un ancrage local

A travers ce partenariat stratégique avec la Fédération Burkinabè de Football, Orange Burkina apporte son soutien aux acteurs du milieu sportif, domaine prioritaire et pourvoyeur d’emplois en particulier pour les jeunes ; une manière pour Orange Burkina de donner corps à ses ambitions de société responsable et citoyenne, soucieuse de contribuer au développement du Burkina Faso.

A propos d’Orange Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 40,9 milliards d’euros en 2016 et 155 000 salariés au 31 décembre 2016, dont 96 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 263 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2016, dont 202 millions de clients mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l’expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceuxci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

