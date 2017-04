SONAPOST : 36 ans de carrière, affectée à deux ans de la retraite elle pique une crise

Cette dame que nous appellerons YZ, est convaincue d’être victime d’une injustice. Elle ne comprend pas qu’après après avoir donné toute sa vie à la Société nationale des Postes (SONAPOST), sa carrière prenne une autre tournure à seulement deux ans de la retraite.

A l’origine, deux jeunes secrétaires se battent dans un des nombreux services de la nationale des postes. Comme solution, l’on envoie l’une d’elle remplacé YZ, sans la consulter. Elle apprend la décision en lisant une lettre à lui envoyée. Elle doit occuper une autre position laissée vacante depuis mars, à la suite d’un départ à la retraite. « Par rapport à mon âge, je vais aller recommencer à zéro ».

Se considérant comme une des mémoires de la boite, elle y travaille depuis 1981, YZ ne supporte pas, surtout la manière. « Je suis allée voir le Directeur général pour lui dire que franchement ce n’est pas la décision que je fustige, mais la manière. S’il me restait au moins cinq ans, j’aurai pu mettre une année pour apprendre. Le DG m’a dit d’aller voir le Directeur des ressources humaines Elle m’a fait savoir qu’elle ne savait pas et que c’était pour résoudre un problème (des deux secrétaires qui se sont battues). En créant un autre ? », se demande-t-elle.

Autre argument avancé pour la muter, elle n’est pas secrétaire de direction, alors qu’elle officie dans une direction. « Mais cela fait au moins dix ans que j’occupe cette position. Quand on m’envoyait là-bas, ils savaient bien que je n’étais pas une secrétaire direction et mon chef ne m’a jamais reproché quoi que ce soit. Je fais mon travail normalement », relativise-t-elle.

« C’est comme si tu n’as pas quelqu’un qui te soutient, on te brime », se convainc-t-elle, ce d’autant plus que la société vient de recruter de nouvelles secrétaires et aurait pu la laisser préparer sereinement sa retraite.

Conséquence de la décision, dame YZ qui a tension, a fait une crise. Internée dans une clinique, c’est presqu’au bout des larmes que nous lui avons parlé. Elle insiste en ces termes. « Si c’est pour les indemnités de 10 000 F CFA, ils peuvent me l’enlever, mais en me laissant là où je suis. Je suis fatiguée ».

Si la décision est maintenue, elle préfère anticiper sa retraite. « Depuis 1981, je travaille. Si c’est pour aller dans un autre service, réapprendre à travailler, je préfère rester à la maison et m’occuper de ma famille », conclut-t-elle la voix chevrotante.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net