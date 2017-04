Décès de Malick Danouma TRAORE : Faire part

La grande famille TRAORE à Samorogouan, province du Kénédougou ;

La grande famille BARRO à Ouagadougou, Samorogouan, province du Kénédougou ;

La grande famille TIETIEMBOU/PIOUPARE à Pô, province du Nahouri ;

Madame TRAORE Mariam PIOUPARE à la cité SOCOGIB Zone du Bois à Ouagadougou ;

Les enfants :

Madame BILLARD Abibata TRAORE à Lyon en France ;

Ahmed Fafi TRAORE Banque Atlantique Ouagadougou ;

Madame BARRY Alimata, Pharmacienne à Ouagadougou ;

Abdoulaye Sichoh TRAORE Informaticien consultant à ENGEN DER Health ;

Très touchés par les nombreuses marques de compassion et les soutiens multiformes à l’occasion du décès le 13 avril à la clinique Sandof et de l’inhumation le 17 avril 2017 au cimetière municipal de Ouagadougou de leur frère, époux, père, oncle, grand père ;

Malick Danouma TRAORE,

Enseignant à la retraite

Témoignent leur infinie gratitude à toutes les familles alliées, aux résidents de la cité SOCOGIB de la zone du Bois, la Direction de l’Intendance Militaire pour leur solidarité agissante, aux amis, à la famille politique du défunt, aux communautés samogo de OUAGADOUGOU, BOBO DIOULASSO, BANFORA GAOUA, SAMOGOHIRI et de Côte d’Ivoire, aux ressortissants du Kénédougou et du Houet résidant à Ouagadougou. Ils se gardent de citer nommément toutes celles et tous ceux qui les ont soutenus, de peur d’en oublier.

Le transfert des funérailles au village donnera lieu à un Doua le 12 mai 2017 à partir de 8 heures à SAMOROGOUAN.

Puisse Allah, Tout Puissant et Miséricordieux rendre à chacun le centuple de ses bienfaits.