Campagne de sensibilisation, conférences-débats, séminaires en entrepreneuriat constitueront l’essentiel des activités du Club des jeunes leaders étudiants pour le développement et l’innovation au Burkina Faso (CJLEDI/BF). Au cours de la conférence de lancement des activités, il est ressorti que le CJLEDI/BF est apolitique. « La présente initiative découle de la vision de ses géniteurs qui sont essentiellement des étudiants des universités publiques, privées et des instituts de formation professionnelle », a confié le président Souleymane Gorou. Ainsi, l’ambition du Club est de briser les barrières de la « démagogie du système d’enseignement inapproprié à notre réalité ». Il veut également apporter sa pierre à la valorisation de l’enseignement supérieur et augmenter la pression sociale afin de trouver des solutions mieux adaptées qui aboutiront à la création d’emploi.

Selon le conférencier du jour, le problème du chômage recommande une bonne stratégie et une volonté politique réelle. Dans cette dynamique, il a lancé un cri de cœur non seulement à l’endroit des opérateurs économiques mais aussi à l’Assemblée nationale. Concernant l’institution, M. Gorou lui a demandé de voter des lois de pression sur les acteurs du système d’enseignement ainsi que des lois qui permettront d’allouer un budget conséquent pour le développement de l’enseignement. Quant au gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré, il lui réclame un ministère chargé de l’enseignement technique et professionnel. « Car, poursuit-il, les étudiants veulent, après la formation du cycle universitaire, être capables de réaliser des projets de création d’emplois ».

Aussi, parti du constat que les politiques ont profité de leur vulnérabilité pour accomplir leurs besoins, M. Gorou n’a pas manqué d’appeler ses camarades étudiants à une prise de conscience. « Il est temps que nous nous rassemblons autour des réalités de notre système d’enseignement, loin des manipulations politiques, pour permettre à notre génération et celle future de bénéficier largement d’un système d’enseignement qui aura une définition pratique comme le disent les anglais : What can you do (que sait tu faire ?) au détriment unique des connaissances théoriques : Quels diplômes avez-vous ? », a-t-il dit.

Le président du CJLEDI/BF a ensuite pris le temps de répondre aux questions formulées par les journalistes. Sur les retards académiques au sein des universités publiques, il rejette la faute sur les enseignants. « Il y a certains enseignants qui ne prennent pas leur travail au sérieux sinon, un mois aurait suffi pour remettre les copies aux étudiants. Les résultats aussi on n’en parle pas. Avec cette situation comment on peut résoudre le retard ? C’est pourquoi, nous demandons au gouvernement de mettre la pression sur ces derniers ».

Il a, également, apporté des éléments de réponse aux journalistes sur leur interrogation relative à l’entrepreneuriat dans le système universitaire « Pour moi qui suis un étudiant en histoire, ma première vocation c’est d’aller enseigner ; mais si je n’ai pas cet amour pour l’enseignement. Que dois-je faire ? C’est la raison pour laquelle, nous pensons qu’il faut associer l’entrepreneuriat dès maintenant à notre système éducatif. Toute chose qui va permettre à beaucoup d’étudiants de réaliser des projets et améliorer leurs conditions de vie ».

