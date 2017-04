Pollution du marigot Houet : Le conseil municipal a lancé les travaux de préservation et de conservation de ce patrimoine culturel.

A l’entrée de ce marigot, ce sont des sachets plastiques qui vous accueillent un peu partout dans l’air. Des déchets toxiques, des eaux usées, des riverains qui viennent déféquer au bord du marigot. Autant de réalités que vivent les silures sacrés de Dafra qui ont depuis longtemps fait la renommée de la ville et constitue l’emblème de Sya. En plus de ce patrimoine culturel très symbolique, les berges du marigot offrent à la population bobolaise tout ce que les arbres peuvent apporter à un milieu, c’est-à-dire un cadre agréable à vivre. Aussi, l’eau qui y coule est d’une importance capitale pour les populations riveraines qui pratiquent l’élevage, le jardinage, la lessive.

Malheureusement, aujourd’hui le constat est tout autre. Ce patrimoine culturel est en voie de disparition et cela à cause de l’action de l’homme. Si rien n’est fait dans les années à venir, ce marigot ainsi que les silures sacrés vont naturellement disparaitre.

Afin de protéger et de préserver ce lieu de culte, la commune de Bobo-Dioulasso a entrepris plusieurs actions, notamment le curage et le déversement d’eau en quantité et en qualité dans ce marigot afin de donner un souffle de vie aux silures sacrés qui y sont. En effet, les travaux de préservation et de conservation du marigot Houet s’inscrit dans cette dynamique avec pour ambition dans deux ou trois ans de faire de ce marigot un patrimoine environnemental, culturel et touristique qui permettra de sauvegarder les silures sacrés qui y sont et qui constitue un patrimoine pour la ville. Le lancement des travaux a été donné le jeudi 27 avril dernier, en présence des autorités communales, des chefs coutumiers et du président du conseil régional, Célestin Koussoubé.

Selon Sogo Georges Sanou, porte-parole des chefs coutumiers, ces silures ont un caractère sacré d’ou la nécessité de préserver ce marigot. « Le marigot Houet est une source vitale pour la population de Sya, des 10 villages qui étaient installés tout le long du fleuve ; et à l’époque l’eau du marigot était buvable. Chaque poisson représente un être humain d’où son caractère sacré ; et leurs funérailles sont faites comme les funérailles d’un être humain », a expliqué ce dernier. Cette initiative est saluée à sa juste valeur par les différents chefs coutumiers qui estiment que ce lieu ne doit plus être un lieu de dépotoir, mais plutôt un sacré.

A en croire le président du conseil régional des Hauts-Bassins, Célestin Koussoubé, qui vient en appui à ce projet de préservation du marigot à hauteur de 17 millions, « le conseil régional avait déjà entrepris de stabiliser les berges du Houet compte tenue de la symbolique que représente ce marigot pour la région à cause des silures. Cette année nous avons encore prévu 17 millions pour pouvoir continuer les travaux car le Houet représente le cœur de la ville et de la région », a laissé entendre ce dernier.

Ainsi, chacun devrait pouvoir faire en sorte que cette rivière retrouve « ses gloires d’antan ». Pour les responsables communaux, ce projet est important car les poissons qui y vivent sont sacrés et ils représentent l’emblème de la ville. « Cet endroit représente une source sacrée qui dans les normes doit être entretenu et bien protégé. Donc il est important pour nous de rendre ce cadre la agréable », a dit Alain Sanou, 4e adjoint au maire de la commune. Toutefois, il compte sur l’engagement de chacun et la participation de toute la population pour la préservation de ce lieu sacré.

Il est donc temps que tous les habitants s’investissent et soutiennent ce projet de préservation et de conservation du marigot Houet ne serait-ce qu’en jetant désormais leurs ordures dans des lieux appropriés.

Romuald Dofini

Lefaso.net