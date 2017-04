Hôpital Blaise Compaoré : Visite des députés membres du groupe d’amitié parlementaire Burkina Faso-République de Chine (Taïwan)

Les députés membres du groupe d’amitié parlementaire Burkina Faso-République de Chine (Taïwan), accompagnés de l’ambassadeur, Shen Cheng-Hong, ont effectué, le jeudi 20 avril 2017, une visite au Centre Hospitalier Universitaire Blaise Compaoré (CHU-BC). L’occasion était donnée aux députés de mieux connaitre ce joyau national et de s’enquérir des prouesses qui font la renommée de cet établissement de santé.

La délégation des députés conduite par l’Honorable Abdoulaye Mossé a été accueillie à son arrivée par l’ambassadeur de Taïwan au Burkina et le Directeur général, Alexandre Sanfo. Les hôtes ont été aussitôt conviés à une séance d’échanges au cours de laquelle le Directeur général a fait une présentation de son établissement.

Il a énuméré les acquis enregistrés en six années de fonctionnement et les perspectives qui viendront améliorer les prestations en matière de soins.

En effet, depuis l’ouverture de ses services le 1er septembre 2011, plusieurs actions, et pas des moindres ont été réalisées au CHU-BC afin d’assurer une meilleure prise en charge des patients et partant, limiter les évacuations vers l’extérieur. Cette réussite s’est bâtie grâce aux stratégies de management de la Direction générale, le professionnalisme du personnel et le déploiement par l’Etat, des équipements médico-techniques de dernière génération. Cette réussite est aussi due en partie au soutien de la République de Chine Taïwan à travers son ambassade au Burkina Faso.

Au titre des perspectives qui s’inscrivent dans le cadre du projet d’établissement 2016-2020, le Directeur général a cité :

 la mise à niveau des services existants ;

 la mise en place d’une unité de coronarographie et de cardiologie interventionnelle ;

 La mise en place d’une unité de chirurgie thoracique et cardiaque ;

 La mise en place d’une unité de chirurgie hépatobiliaire et pancréatique ;

 La mise en place d’une unité de procréation médicalement assistée (P.M.A) ;

 L’ouverture de l’unité d’hémodialyse ;

 L’ouverture des grands brûlés.

Après cette présentation, tout semble fonctionner à merveille pour cet établissement. Malgré sa réputation de structure de référence au Burkina, le Directeur général a fait comprendre aux députés, sous forme de plaidoyer, que sa structure est souvent confrontée à des difficultés.

En effet, l’approvisionnement pharmaceutique demeure la première difficulté occasionnant ainsi des ruptures de certaines molécules, contraignant les patients à recourir à d’autres structures hors du CHU-BC pour trouver les médicaments dont ils ont besoin. Selon le Directeur général « La logique voudrait que pour un hôpital de ce type, nous puissions nous approvisionner auprès des grossistes qui existent sur le marché à l’exemple des pharmacies de la place ; malheureusement, cette option nous est refusée par le ministère en charge des finances. Les produits que nous achetons par d’autres intermédiaires reviennent deux fois plus chers que sur le marché des grossistes ». A cette difficulté, a souligné le Directeur général de l’hôpital, s’ajoute la lenteur administrative. « Nous avons mis par exemple huit mois pour obtenir l’autorisation d’acquérir de l’hélium pour l’IRM alors que sans ce gaz l’appareil ne saurait fonctionner ».

Au vue de toutes ces difficultés, le Directeur général propose la nécessité de trouver une formule pour les hôpitaux dans leur ensemble pour qu’ils aient des procédures accélérées et plus souple pour pouvoir mettre à la disposition de la population, les médicaments et les consommables médicaux indispensables à la prise en charge des malades ».

Après cette présentation, le Directeur général s’est livré aux questions des députés. Ces questions, dans leur grande majorité, étaient relatives aux tarifs en vigueur au CHU-BC, la caution demandée aux patients hospitalisés et la fréquentation de la structure

En réponse aux préoccupations des députés sur la caution, le Directeur général a indiqué que cette somme demandée se justifie par le fait que les frais de médicaments, d’examen et de soins sont déduites au fur à mesures permettant d’une part, aux patients de bénéficier d’une prise en charge continue et d’autre part de permettre à la structure de recouvrer ses dépenses. Il a également indiqué que la caution est la somme de trois jours hospitalisation, des frais de médicaments et de soins. Cette indication du Directeur général a permis de dissiper toutes les rumeurs autour de la caution dans cette structure. En terminant, il a indiqué que la caution n’est pas applicable au service des urgences car seules les unités hospitalisation sont concernées par cette mesure.

A l’issue de cet exposé, la délégation a fait le tour de l’hôpital pour constater la qualité des équipements et les conditions de travail des agents. La fréquentation a connu ces dernière années une progression satisfaisante à tel point que certaines unités ont été renforcées en personnel afin de satisfaire la demande.

A la fin de la visite, l’honorable Abdoulaye Mossé, a traduit, au nom des députés, sa grande satisfaction qu’aux quant aux potentialités de cet établissement de référence. Au-delà cette satisfaction collective, les députés se sentent impliqués pour accompagner l’établissement en interpellant les ministres concernés lors des questions orales à l’Assemblée nationale.

Pour l’ambassadeur de Taïwan au Burkina Faso, cette visite est d’un grand intérêt parce qu’il fallait que les députés fassent plus connaissance des projets supportés par son pays notamment en s’imprégnant du fonctionnement de cet hôpital. « Je souhaite que les députés travaillent aussi à trouver les solutions aux problèmes posés », a-t-il plaidé.

Avec cette visite, c’est une mention d’encouragement qui vient, une fois de plus, d’être décernée au CHU-BC qui a toujours fait l’objet l’admiration de ceux qui le viennent visiter.

Service de communication