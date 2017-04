Infrastructures scolaires au Nord : L’école de Tangzoug-Yargo décoiffée

La ville de Gourcy et ses environs ont été arrosés par une grande pluie dans l’après-midi du mardi 25 avril 2017. Cette pluie était accompagnée d’un vent qui au passage a fait des dégâts importants particulièrement dans le secteur 4 de la cité de Naaba Yadéga. Des toitures emportées, des arbres déracinés, des hangars terrassés, voilà le triste constat qu’on pouvait faire après la furie du vent. Mais le cas le plus triste et désolant est le sort de l’école de Tangzoug-Yargo dont la toiture est complètement dévastée et projetée sur près de quarante mètres du bâtiment.

Cette école qui relève de la circonscription d’éducation de Base (CEB) de Gourcy 3 dont les portes ont été ouvertes en 2010 était jadis sous paillote. L’actuel bâtiment d’un coût de plus de 16 millions CFA construit par la commune de Gourcy a été réceptionné en octobre 2015. En arrivant sur les lieux ce mardi, nous trouvions les enseignants de l’école et des parents d’élèves en train de récupérer ce qui pouvait encore l’être. Plusieurs tables- bancs ont été endommagés par des chutes de parpaings à l’intérieur des salles de classes. Les cahiers des écoliers, les manuels scolaires et les archives de l’école ont aussi subi les effets de l’eau de pluie.

135 écoliers privés de salles de classes

« Seuls les cahiers de devoir que j’ai emportés pour corriger un exercice ont échappé aux affres de cette intempérie » nous a confié le directeur de l’école Noufou Ouédraogo. Pour lui, c’est une chance que les élèves n’étaient pas à l’école, car l’ampleur des dégâts visibles dans la classe de CP1 prouve qu’un drame aurait pu survenir. Le président de l’Association des Parents d’élèves, Souleymane Ouédraogo présent sur les lieux dit ne pas être à mesure de nous situer sur la suite de l’année scolaire dans leur école. A son avis, les regards sont tournés vers les autorités en charge de l’éducation pour sauver l’année scolaire. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Yann Nikièma

Lefaso.net