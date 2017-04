La fondation éducation et coopération (Educo) en partenariat avec les services déconcentrés du Nord, l’ONG Christian Children’s Found of Canada (CCFC) et l’association Tabital Lobal ont procédé au lancement officiel d’un projet intégré de protection, de retrait et de réinsertion des enfants des sites d’orpaillage au Nord du Burkina Faso (PROPRES). C’était ce jeudi 27 avril 2017 à Ouahigouya sous la présidence de Hassane Sawadogo gouverneur de la région du Nord.

La problématique du travail des enfants sur les sites d’orpaillage et dans les carrières artisanales au Burkina Faso est de plus en plus préoccupante avec le boom de l’orpaillage constaté ces dernières années. Dans la seule province du Yatenga une cinquantaine de sites artisanaux a été répertoriée où beaucoup d’enfants de 13 à 17 ans tous déscolarisés ont élu domicile pour aider des adultes chercheurs du métal jaune. Pour contribuer à la résolution du phénomène, Educo et ses partenaires avec l’appui financier de l’Union Européenne ont initié le projet PROPRES.

Ce projet ambitionne de contribuer à la promotion et à la protection des droits humains des populations sur les sites d’orpaillage traditionnels dans la Région du Nord à travers le développement et la mise en place d’un système intégré de protection des droits humains, particulièrement ceux des enfants sur les sites d’orpaillage traditionnels dans les communes de Barga, Koumbri, Oula et Ouahigouya.

Impacter la situation des enfants évoluant sur les sites d’orpaillage

Faire connaitre aux enfants du groupe cible et leurs communautés leurs droits, retirer et réinsérer les enfants de façon participative dans les systèmes éducatifs scolaires et socioprofessionnels, tels sont entre autres les résultats attendus du projet PROPRES. Au nom du conseil municipal de Ouahigouya, Boureima Basile Ouédraogo a indiqué dans son mot de bienvenue que la mise en œuvre de ce projet permettra sans doute aux collectivités locales d’être des actrices de développement participatif.

Le maire a profité de l’opportunité à lui offerte, pour inviter les autres structures de développement de la cité de Naaba Kango à s’inscrire dans cette dynamique et promouvoir la protection des droits de l’enfant. Edouard Junior Ndeye directeur national de Educo dans son intervention a marqué sa satisfaction de l’engagement du consortium pour la mise en œuvre du projet. Après avoir indiqué que le projet durera deux ans (2017-2019) avec un budget de 191 millions, le patron de Educo a dit être convaincu que sortir les enfants des sites d’orpaillage est une question impérative. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Yann Nikièma

Lefaso.net