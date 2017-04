PNDES : Le Ministère des Sports et des Loisirs s’est penché sur la gestion de sa part

Le Ministère des Sports et des loisirs a tenu, le mercredi 26 avril 2017, son 35e conseil d’administration (CASEM) sous le thème : « Mise en œuvre du Budget Programme : enjeux, défis et perspectives au niveau du secteur des sports et des loisirs dans l’atteinte des objectifs du PNDES ».

Relire, amender et formuler des propositions pour améliorer le document de Politique nationale des sports et loisirs. C’est l’exercice auquel se sont adonnés les agents du ministère en charge de ce département au cours de leur conseil d’administration.

Pendant une journée, les directeurs centraux et décentralisés dudit Ministère ont passé au peigne fin la politique nationale des Sports et des loisirs. « Mise en œuvre du Budget Programme : enjeux, défis et perspectives au niveau du secteur des sports et des loisirs dans l’atteinte des objectifs du PNDES », tel est le thème retenu pour ce 35e CASEM.

« La mise en œuvre de cette politique augure des résultats qui puissent contribuer au rayonnement aussi bien national qu’international de notre pays. L’atteinte de ces résultats appelle à un engagement fort de la part de l’ensemble des acteurs du domaine des sports et des loisirs. Cela laisse, du même coup, entrevoir les sacrifices que nous devons consentir à tous les niveaux pour une croissance participative qui intègre et garantisse le bien-être de la population tout entière », s’est convaincu Dr Taïrou Bangré, Ministre des Sports et des loisirs.

Au cours de leurs travaux, les participants ont droit à plusieurs conférences sur le budget-Programme, la part du Plan national de développement économique et social (PNDES) allouée aux Sports et aux loisirs ainsi que sur d’autres thèmes. Pour la réussite de la mise en œuvre de cette politique, Taïrou Bangré a appelé ses collaborateurs à plus d’abnégation au travail.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net