Communes abritant les sociétés minières : La Chambre des mines pour un dialogue direct et ouvert avec les élus

Elles sont nombreuses les communes du Burkina Faso qui abritent un site minier. La cohabitation n’est pas toujours des plus apaisées entre les populations de ces communes et les sociétés minières. C’est dans l’objectif de créer un cadre de dialogue direct, ouvert et permanent entre les élus locaux et les responsables des sociétés minières, que la Chambre des Mines du Burkina (CMB) a initié cette rencontre d’échanges.

Selon Tidiane Barry, président de la CMB, cette rencontre est importante, parce que « La Chambre des mines du Burkina a vraiment à cœur de contribuer au développement d’un secteur minier harmonieux, prospère, compétitif dans notre pays. Cela ne peut se faire sans prendre en compte une partie prenante qui est essentielle, il s’agit des populations riveraines des sites miniers représentées par leurs élus. »

Au cours de cette rencontre, la soixantaine de participants a eu droit à des communications sur le paysage minier du Burkina Faso et sur la contribution de la Chambre des mines du Burkina à la promotion du secteur minier. Elle a été aussi l’occasion pour les participants d’échanger sur les préoccupations actuelles du secteur minier et les perspectives, mais aussi de recueillir les défis et suggestions des élus locaux pour l’amélioration de leurs relations avec les sociétés minières.

A l’issue de la rencontre, il est prévu un plan d’actions en vue d’instituer un dialogue permanent entre les élus locaux et la Chambre des mines du Burkina, qui est la faîtière des sociétés minières au Burkina Faso.

Cette initiative a été saluée par Saïdou Maïga, maire de la commune de Falagountou dans la région du sahel. « Nous partageons un certain nombre de réalités qui font que nous avons l’obligation de travailler en synergie avec les entreprises minières. Quand on parle de mines, on parle certainement d’emplois, de fournisseurs, on parle aussi de dégradation de l’environnement et on parle surtout de retombées économiques en termes de taxes que les mines paient aux collectivités et à l’Etat. Donc nous apprécions la tenue de cette rencontre. »

Mme Sara/Kassa Bintou, maire de la commune rurale de Bana dans les Balés, se réjouit également de la tenue de cette rencontre d’échanges. Elle dit espérer qu’à l’issue de cette rencontre, des engagements soient pris, afin que les communes abritant des sites miniers, puissent bénéficier davantage des retombées de l’exploitation minière.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net