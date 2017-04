Agents du Trésor : Grève de 240 heures à compter du 8 mai

Le sit-in de 72h du lundi 24 au mercredi 26 avril derniers (7h à 14h) a été un succès selon le SATB. Au plan national comme dans les ambassades et consulats du pays des hommes intègres à l’étranger, le mouvement a été suivi à plus de 90%. D’où une certaine satisfaction du Secrétaire général du syndicat, Siéni Koanda par rapport à cette mobilisation des membres et sympathisants pour la satisfaction de leur plateforme revendicative minimale.

Au passage, le SATB a noté qu’un dialogue a été noué avec le gouvernement, juste au lendemain de sa conférence de presse du 19 avril dernier. Respectivement, avec la ministre déléguée chargée du Budget sur instruction du gouvernement le jeudi 20 avril et le Premier ministre le lendemain vendredi 21 avril. Ce qui a valu la mise en place d’un Comité gouvernemental par le Premier ministre dès le samedi 22 avril. A la veille du sit-in, soit le dimanche 23 avril, le syndicat a échangé directement avec ledit Comité sur les différents points de la plateforme.

Séini Koanda, SG du SATB est ses camarades tiennent à la satisfaction de leur plateforme revendicative minimale

Malgré la poursuite du dialogue, les négociations n’ont abouti à rien d’acceptable car de l’avis du SATB, les réponses du gouvernement sont en deçà de ses attentes. « Par rapport au statut autonome, le gouvernement nous oppose la Constitution en ce sens qu’aucune disposition ne prévoit ce statut autonome », a laissé entendre le SG Koanda. Pour lui, cette réponse est « évasive », car aucune des dispositions non plus de la Constitution n’interdit au Trésor d’avoir un statut autonome conformément à ses missions. En ce qui concerne les autres points tels que le plan de carrière, le syndicat dénonce le dilatoire dans la réponse du gouvernement.

Une attitude que le syndicat dit ne pas comprendre du tout, du moment où le gouvernement lui-même reconnait que certains points de revendications relèvent purement des questions administratives. Il s’agit notamment de l’opérationnalisation des Trésoreries principales dans le sens du rapprochement de l’administration de l’administré dans les provinces. Ce dialogue de sourds n’a laissé d’autre choix au SATB que de durcir la lutte en appelant à un arrêt de travail de 240h sur toute l’entendue du territoire national ainsi que dans les ambassades et consulats burkinabè. Cette grève de deux semaines se tiendra du lundi 8 au vendredi 12 mai (première semaine) et du lundi 15 au vendredi 19 mai (deuxième semaine). Naturellement si le gouvernement ne propose rien de concret, d’autres actions de lutte verront le jour, foi du SATB.

Marcus Kouaman

Lefaso.net