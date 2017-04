Programme d’appui au développement du secteur privé : Quatre ans de mise de mise en œuvre, des résultats à la hauteur des attentes

Financé par l’Union Européenne à hauteur de plus de 7 milliards de F CFA, le Programme d’appui au développement du secteur privé (PADSP) a démarré en 2013 et a pris fin en janvier 2017. Placé sous la tutelle du ministère du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat et exécuté par la Maison de l’entreprise, l’objectif du PADSP était de contribuer à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté par le développement du secteur privé.

Objectif atteint, si on en croit Sibiri Sanou, secrétaire général du ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat qui juge les résultats probants « On peut affirmer sans se tromper que la mise en œuvre du PADSP a contribué à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté par le développement du secteur privé burkinabè. »

En effet, durant ses quatre années d’existence, le PADSP, a permis de renforcer les capacités d’une dizaine de structures qui viennent en appui aux entreprises privées. Ainsi, grâce au PADSP, ces structures ont bénéficié d’études, de formations de cadres, d’acquisitions d’équipements de laboratoire, de matériels roulants et de matériels informatiques.

Parmi ces structures, le département de technologie alimentaire de l’Institut de recherche en sciences appliquées et technologies qui a été doté d’équipements de haute technologie. Ainsi équipé, ce laboratoire dispose des moyens nécessaires pour contrôler la qualité des produits agricoles et alimentaires. A l’occasion de la clôture du PADSP, une délégation s’y est rendue pour visiter l’équipement acquis grâce au financement du programme.

D’autres structures telles que l’ABNORM, l’ABMAQ, le LNSP, la Fédération national des artisans du Burkina Faso, l’APEX, etc. ont également bénéficié du financement du PADSP.

Malgré ces résultats satisfaisants, Sibiri Sanou a exprimé son regret face à la non mise en œuvre de la composante 2 du Programme portant sur la « facilitation de l’accès au financement pour les PME ». Il dit donc fonder « l’espoir que l’Union Européenne, dans ses futures actions prendra en compte l’épineuse question de l’accès au financement des entreprises. »

Sur ce point, Jean Lamy, ambassadeur, chef de la délégation de l’Union Européenne s’est voulu rassurant. Un projet est actuellement à l’étude. Il s’agit d’un programme d’appui à la compétitivité « qui devra comprendre une analyse précise de ce qui peut être fait pour aider le financement, notamment le petit financement, le moyen financement des entreprises petites et moyennes qui veulent se développer et qui ont besoin d’un appui des banques et d’organismes spécialisées pour développer leurs activités. »

L’atelier de clôture a aussi été l’occasion pour le ministère en charge du commerce et la maison de l’entreprise d’offrir un présent à l’ambassadeur Jean Lamy.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net