La marche du CFOP : Les commerçants de Bobo-Dioulasso appellent à se démarquer de cette marche

« La marche du 29 avril n’a pas sa raison d’être », a laissé entendre le responsable des marchés et yaars de Bobo-Dioulasso, Seydou Sawadogo dit Le Général à l’entame de la rencontre. Cette marche, selon les conférenciers, vise à troubler la quiétude et la paix au Burkina Faso. C’est pourquoi ils ont initié cette rencontre pour inviter « tous les frères commerçants à se démarquer de cette marche ».

A en croire ces derniers, cette marche est une marche d’intérêt politique qui n’apportera rien aux commerçants qui disent ne pas vouloir marcher pour le désordre au Burkina Faso. « Nous ne voulons pas le désordre au Burkina Faso, nous voulons la paix et il faut que tous les commerçants du pays arrivent à se démarquer de cette marche politique qui vise à troubler la paix dans notre pays », a souhaité le responsable des marchés et yaars.

Cependant ils disent ne pas comprendre cet acharnement de l’opposition sur le pouvoir politique mis en place car « la gestion d’un pouvoir n’est pas chose facile et le gouvernement Rock n’est qu’à ses débuts ». Toutefois, ils souhaitent que ce gouvernement puisse terminer son mandat de 05 ans « et si nous voyons que rien n’a changé nous allons décider de les remplacer », a dit Seydou Sawadogo.

Aussi, ils ont estimé que seule la paix pourra faire prospérer l’économie burkinabè. « Si les citoyens sont en « guerre », aucun partenaire ne va vouloir venir chez nous, et ils ne vont jamais accepter nous venir en aide parce qu’il n’y a pas l’entente », a dit ce dernier. Le commerçant, pour eux, doit marcher pour une cause noble et non participer à des marches politiques, car il n’est pas un politicien. « Marcher pour la reprise des travaux de construction des routes ou mieux pour revendiquer la relance économique de Bobo-Dioulasso, nous disons que cela est noble », nous a fait comprendre Le Général.

Au nom des commerçants, il a tenu à rassurer l’opinion publique que le marché ne sera pas fermé à la date du 29 avril pour une quelconque marche qui vise à troubler la quiétude au Burkina Faso. Toutefois, il a souhaité que l’opposition joue bien son rôle en apportant ses idées et sa vision pour le développement de notre pays.

Romuald Dofini

Lefaso.net