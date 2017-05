« Je peux dire aux terroristes que ce n’est pas terminé », Général François-Xavier de Woillemont, commandant de la force Barkhane

Le général de division François-Xavier de Woillemont, commandant la force Barkhane (COMANFOR) a été reçu en audience par le ministre de la défense nationale et des anciens combattants puis par le Président du Faso ce mardi 2 mai 2017. Au cours de ces audiences, il a été question de sécurité et des actions de lutte contre les groupes terroristes.

Le général de division François-Xavier de Woillemont a d’abord été reçu en audience par le ministre de la défense nationale et des anciens combattants. Au sortir de cette audience, il a confié à la presse que les échanges ont porté sur la situation sécuritaire et les actions de lutte communes contre les groupes terroristes dans le cadre de l’appui de la mission Barkhane au armées du G5 sahel.

Sur la question de la « neutralisation » d’une vingtaine de terroristes samedi 29 avril dernier au cours d’une opération de la force Barkhane, le COMANFOR a affirmé que le secret des opérations ne permettant pas de révéler plus de détails, il pouvait simplement dire que cela s’est passé dans la forêt de Foulsaré en territoire malien.

Il a ajouté que ces opérations font suite à l’opération Panga et visent à faire en sorte qu’aucun territoire ne soit contrôlé par les terroristes, et que « les armées des pays du G5 en l’occurrence du Burkina et du Mali vont où elles veulent, quand elles veulent et nous évidemment, nous les appuyons. » Il a terminé en confiant que cette présence continuera, sans donner plus de précisions sur le moment et la manière.

Au sortir de l’audience avec le Président du Faso, le COMANFOR a confié qu’il s’est agi d’écouter et recueillir l’avis du Président du Faso sur les priorités sécuritaires et aussi comment la force Barkhane peut appuyer l’armée du Burkina Faso afin d’améliorer la coopération. Il a affirmé que l’opération Panga ayant eu un succès, il fallait revenir et laisser une présence permanente. « Je peux dire aux terroristes que ce n’est pas terminé. », a-t-il confié. Avant de conclure que le but ultime est que les populations soient rassurées.

Youmali Koanari

Lefaso.net