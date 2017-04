Sport : Orange Burkina et la FBF scellent un partenariat autour des étalons

La société de téléphonie mobile Orange et la Fédération burkinabè de football ont paraphé le mercredi 26 avril 2017 une convention de partenariat. Pour les quatre prochaines années, Orange s’engage à financer le football burkinabè à hauteur de 500 millions de francs CFA à raison de 125 millions par an.

Mariage entre gagnants. On peut ainsi qualifier la convention de partenariat qui a été signée entre Orange Burkina et la Fédération burkinabè de football. En effet, l’engagement pris par les deux structures, est un prolongement que ce qui existait entre Airtel Burkina et la structure faitière du football national.

Cinq cent millions de francs CFA. Tel est le montant du pactole qui sera servi durant les quatre prochaines années. Soit une tranche annuelle de 125 millions. « Ce partenariat naissant il faut le rappeler, s’inscrit dans la continuité de l’excellence des rapports qui existaient entre Airtel Burkina et la FBF depuis 2011, année de signature de notre première convention de partenaire avec elle. Cet héritage, la société Orange Burkina, acquéreur d’Airtel Burkina a bien voulu le consolider et mieux, à s’engager pour trois nouvelles années en tant que Sponsor Officiel de nos Vaillants Etalons avec la FBF », s’est réjoui Sita Sangaré, président de la FBF.

Contribuer au développement du Burkina

Acquéreur de la société Airtel, Orange Burkina fait ses premiers pas dans un partenariat avec la FBF. « L’amour de la société de téléphonie Orange pour le football en général et particulièrement le beau football, n’est plus à démontrer. La belle chevauchée des Etalons et leur exploit lors de la coupe d’Afrique des Nations Gabon 2017 ont certainement séduit Orange Burkina qui est tombé sous le charme de la plus belle équipe de la dernière CAN ; c’est pourquoi, ce nouveau partenariat Orange Burkina – FBF est, à notre sens, un « mariage d’amour », de passion pour le beau football, mais aussi, un mariage de raison », a ajouté Sita Sangaré.

Pour Ben Cheick Haidara, directeur général de Orange Burkina, ce partenariat est l’expression de la volonté de sa société à participer au développement du Burkina Faso. « La marque Orange vient de s’installer au Burkina avec pour ambition de participer au développement économique et social de ce pays. Ce partenariat avec la Fédération burkinabè de football s’inscrit en droite ligne avec cette ambition en ce sens que le football est aussi un facteur de développement d’un pays du fait qu’il contribue à résorber le chômage au niveau de la frange jeune de notre population », a-t-il indiqué.

Le partenariat désormais scellé entre Orange et la FBF, concerne les Etalons, les équipes minimes, cadettes et locales du Burkina Faso.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net