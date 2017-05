Appel à candidature pour le poste de commissaires de la commission nationale des droits humains du Burkina Faso

associations et organisations non gouvernementales nationales œuvrant dans le domaine des droits humains : six (6) candidats élus pour deux (2) postes de Commissaires ;

associations et organisations des personnes en situation de handicap : trois (3) candidats élus pour un (1) poste de Commissaire ;

centrales syndicales : trois (3) candidats élus pour un (1) poste de Commissaire ;

associations et organisations des média : trois (3) candidats élus pour un (1) poste de Commissaire ;

associations de jeunesse :trois (3) candidats élus pour un (1) poste de Commissaire ;

associations féminines :trois (3) candidats élus pour un (1) poste de Commissaire ;

Ordre des médecins :trois (3) candidats élus ou désignés pour un (1) poste de Commissaire ;

Ordre des avocats :trois (3) candidats élus ou désignés pour un (1) poste de Commissaire ;

enseignants-chercheurs en droit : trois (3) candidats élus ou désignés pour un (1) poste de Commissaire ;

enseignants -chercheurs en sociologie : trois (3) candidats élus ou désignés pour un (1) poste de Commissaire.

La liste des candidats retenus au titre de chaque composante doit comporter au moins un tiers de candidats de l’un ou l’autre sexe.

CRITERES D’ELIGIBILITE

Les candidats intéressés devront remplir les conditions suivantes :

être de nationalité burkinabè ;

ne s’être jamais rendu coupable ou complice de violation des droits humains ;

être de bonne moralité ;

jouir de ses droits civiques ;

n’avoir jamais été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de six (6) mois fermes ou de dix-huit (18) mois avec sursis pour crime ou délit sauf pour les condamnations résultant d’infractions non intentionnelles ;

être titulaire au moins du Baccalauréat ;

justifier d’une expérience dans un domaine en lien avec les droits humains et pouvant présenter un intérêt pour la Commission ;

ne pas appartenir à un organe dirigeant de parti politique ;

résider au Burkina Faso.

COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les dossiers des candidats élus ou désignés au titre de chaque composante doivent contenir les pièces suivantes :

un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance ;

un certificat de nationalité burkinabè ;

un casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;

une copie légalisée du baccalauréat ;

un Curriculum Vitae détaillé de 3 pages au maximum ;

les copies légalisées des diplômes et attestations mentionnés dans le Curriculum Vitae ;

une lettre de motivation d’une page maximum.

La période d’élection ou de désignation est fixée du 26 mai au 03 juin 2017 à des lieux qui seront indiqués ultérieurement.

Le bureau de séance de l’élection ou l’instance de désignation disposera d’un délai de trois (3) jours pour transmettre le procès-verbal de l’élection ou de la désignation avec la liste des candidats retenus, accompagné de leur dossier comprenant les pièces indiquées ci-dessus. A ces Procès-verbaux d’élection ou de désignation doivent être annexée la liste des membres du bureau de séance ayant participé à l’instance de l’élection ou de la désignation.

Les dits Procès-verbaux et les dites listes sont adressés sous pli fermé à Monsieur le Président du Comité de sélection sous couvert de Monsieur le Secrétaire général du Ministère de la Justice, des droits humains et de la Promotion civique.

Les plis fermés sont réceptionnés contre récépissé de dépôt tous les jours ouvrables au Secrétariat du Secrétaire général du Ministère de la Justice, des droits humains et de la Promotion civique au plus tard le 06 juin 2017 à 15h30mn.

La période d’élection et de désignation est fixée du 22 au 27 mai 2017. Les lieux seront fixés ultérieurement.

Le Président du Comité de sélection

Jean R. OUEDRAOGO