Réhabilitation de la cathédrale de Bobo-Dioulasso : Faisons parler nos cœurs

La construction de la Cathédrale Notre Dame de Lourdes a débuté en 1957. D’une remarquable beauté et d’un style assez moderne, cette cathédrale située au centre-ville de Bobo-Dioulasso, a été ouverte au culte en 1961, et est classée patrimoine touristique du Burkina. Aujourd’hui, elle est en phase de détérioration avec une toiture abîmée, une peinture vielle, des murs sales, le clocher en panne, un éclairage faible, un intérieur sombre…

Pour préserver cet édifice religieux,et lui redonner son éclat, Monseigneur Paul Ouédraogo avait lancé le 10 Avril 2016 un projet pour sa réhabilitation. Le début de la quête a effectivement commencé et se poursuit.

Depuis le 17 Décembre 2016, des initiatives ont été prises pour mieux faire connaitre le projet et mobiliser les ressources financières nécessaires pour sa réalisation. Différentes contributions y compris celles des musulmans et l’organisation d’activités diverses ont permis de récolter 63. 221. 281 et des promesses fermes dont celles du ministère de la culture pour un don de 50 millions devront arrondir la somme à 120 millionsde Francs.

Cependant, il reste beaucoup à faire. Le coût des travaux s’élève à 760 millions et il faut 380 millions pour démarrer les travaux. Les fidèles chrétiens sont appelés à apporter leur contribution par les œuvres suivantes : l’achat des pagnes qui sera par ailleurs l’uniforme pour la réception des sacrements le 18 juin, des dons au nom du Baptême (Adulte 2000F, jeune 1000F, enfant 500F), de Notre Famille spirituelle, ou en signe de Foi et d’Engagements. Les fidèles du diocèse peuvent donner leurs contributions financières dans les différentes paroisses à la cathédrale, à l’économat diocésain ou à Monseigneur Paul Ouédraogo, au vicaire général, au curé de la cathédrale, aux curés des paroisses…[ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Haoua Touré

Le Faso.net