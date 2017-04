Procès du gouvernement Luc Adolphe TIAO : 26 des 34 accusés attendus devant la Haute Cour de justice ce 27 avril 2017

En rappel, c’est la résolution No 29-2015/CNT du 16 juillet 2015 du Conseil national de la Transition qui a mis en accusation devant la Haute Cour de justice l’ex Premier ministre Luc Adolphe Tiao et les membres de son gouvernement.

Il leur est reproché d’avoir décidé, au cours du conseil extraordinaire des ministres du 29 octobre 2014, de prendre une réquisition complémentaire spéciale faisant appel à l’armée pour maintenir l’ordre avec usage d’armes à feu. Ils sont donc poursuivis pour « complicité d’homicide volontaire » et « coups et blessures volontaires », en raison de leur participation à ce Conseil extraordinaire. (Cf. Document ci-contre).



Sur les 34 membres que comptait ce gouvernement, six n’ont pas répondu aux convocations et seront donc jugés par contumace. Il s’agit de COMPAORE Blaise (en tant que ministre de la Défense), de KABORE Lamoussa Salif (Mines et Energie), BEMBAMBA Marie Lucien (Economie et Finances), BARRY/BOLY Koumba (Education nationale), KOUANDA Assimi (ministre d’Etat, chargé de mission auprès du président du Faso), de OUEDRAOGO Tinga Jérémy (Ressources animales). Deux ministres bénéficient de non-lieu pour non-participation à ce fatidique conseil des ministres, car absents ce jour-là : Yacouba Ouédraogo et Clotilde Ky, respectivement ministres des sports et loisirs et ministre déléguée chargée du Budget.

Dans la mise en accusation décidée le 16 septembre 2015 par le Conseil national de la Transition, il était reproché à Blaise Compaoré et l’ensemble de son gouvernement leur rôle dans la survenue de l’insurrection populaire qui a fait une dizaine de morts et environ 80 blessés. Blaise Compaoré était accusé e s’être « entêté à mettre en œuvre sa volonté de modifier la Constitution en vue de freiner le processus de l’alternance démocratique ». Tiao et ses ministres étaient accusés de faits de coups et blessures, de complicité de coups et blessures, d’assassinat et de complicité d’assassinat.

Dans cette mise en accusation, il était particulièrement reproché à l’ancien Premier ministre d’avoir signé, le 29 octobre 2014, une « réquisition complémentaire spéciale » autorisant l’armée à faire usage des armes à feu contre les manifestants dans le maintien de l’ordre. Dans ce document dont on avait douté parfois de l’authenticité, Tiao avait demandé au chef d’Etat-major général des armées de prêter le concours des troupes nécessaires pour « empêcher par la force » les troubles à l’ordre public sur toute l’étendue du territoire national. En précisant que « l’emploi de la force pour l’exécution de cette réquisition comporte l’usage des armes ».

S’ils sont reconnus coupables par la Haute Cour que préside le juge parlementaire Matthieu Bébrigda Ouédraogo et qui est composée de neuf membres, les accusés risquent entre jusqu’à 20 ans de prison.

C PARE

Lefaso.net

Voici la liste des 26 membres du gouvernement qui devraient être devant la Haute Cour de justice ce 27 avril 2017

1. Luc Adolphe TIAO, Premier ministre

2. Ministre d’État, Ministre chargé des Relations avec les Institutions et des Réformes politiques : Monsieur Bongnessan Arsène YE

3. Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale : Monsieur Yipènè Djibril BASSOLE

4. Ministre de l’Administration territoriale et de la Sécurité : Monsieur Jérôme BOUGOUMA

5. Ministre de la Justice, Garde des Sceaux : Monsieur Dramane YAMEOGO

6. Ministre de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire : Monsieur Mahama ZOUNGRANA

7. Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat : Monsieur Patiendé Arthur KAFANDO

8. Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement : Monsieur Alain Edouard TRAORE

9. Ministre de la Promotion de la Femme et du Genre : Madame Nestorine SANGARE/COMPAORE

10. Ministre de la Culture et du Tourisme : Monsieur Baba HAMA

11. Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports :

Monsieur Jean Bertin OUEDRAOGO

12. Ministre de la Santé : Monsieur Lené SEBGO

13. Ministre de L’Habitat et de l’Urbanisme : Monsieur Yacouba BARRY

14. Ministre des Enseignements Secondaires et Supérieur : Monsieur Moussa OUATTARA

15. Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale : Monsieur Vincent ZAKANE

16. Ministre de la Recherche Scientifiques et de l’Innovation : Monsieur Gnissa Isaïe KONATE

17. Ministre de l’Environnement et du Développement Durable : Monsieur Salif OUEDRAOGO

18. Ministre de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi : Monsieur Basga Emile DIALLA

19. Ministre de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement : Madame Mamounata BELEM/OUEDRAOGO

20. Ministre du Développement de de l’Economie numérique et des Postes : Monsieur Jean Koulidiati

21. Ministre de l’Action sociale et de la Solidarité Nationale : Monsieur Alain ZOUBGA

22. Ministre des Droits Humains et de la Promotion civique : Madame Prudence Julie M. N. K. NIGNA/SOMDA

23. Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation : Monsieur Toussain Abel COULIBALY

24. Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Régionale, Chargé de la Coopération Régionale : Monsieur Thomas PALE

25. Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, Chargé de l’Alphabétisation : Monsieur Amadou Diemdioda DICKO

26. Ministre Délégué auprès du Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, Chargé des Transports : Monsieur BABA DIEME

La composition de la Haute Cour de justice lors de son installation le 4 mars 2016

Mais il faut noter que le député Salifou Sawadogo du CDP qui est inculpé dans le dossier du coup d’État de septembre 2015 a été remplacé à l’Assemblée nationale par Kibsa Charles Niédogo.

Les membres désignés par l’Assemblée nationale

Titulaire 1 : Ouédraogo B. Mathieu

Suppléant 1 : Taondyandé Frédéric Benoît

Titulaire 2 : Ouédraogo Abdoul Rasmané

Suppléant 2 : Barry Boureima

Titulaire 3 : Ouédraogo/ Zongo Marie Isabelle

Suppléant 3 : Nabié Nimayé

Titulaire 4 : Sankara Bénéwendé Stanislas

Suppléant 4 : Bonkoungou Issa Anatole

Titulaire 5 : Compaoré Justin

Suppléant 5 : Somé Ollo Ferdinand

Titulaire 6 : Bonkoungou Juliette

Suppléant 6 : Sawadogo Salifou

Membres désignés par la Cour de cassation

Jean Kondé

Daniel Kontongomé

Elisabeth Bado