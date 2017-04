La générale des assurances vie (GA-VIE) à l’écoute des institutions bancaires à l’Est du Burkina

Le Samedi 22 Avril 2017, la Générale des Assurances vie (GA-VIE) a convié ses partenaires des institutions bancaires de l’Est à une rencontre d’échanges. Première du genre dans cette localité après les éditions de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, cette journée avait pour objectif essentiel de passer en revue les difficultés rencontrées au quotidien dans le processus de souscription des assurances vie et dégager des pistes de solutions pour un partenariat plus fécond. C’est la ville de Tenkodogo qui a abrité cette rencontre présidée par le Directeur Général Adjoint du Groupe GA, Patrick GHILAT PARE.

Ils étaient au total 13 agents de banques venus de Fada N’Gourma, Koupéla, Pouytenga, Bittou, Garango et Tenkodogo à prendre part à la rencontre organisée par la Générale des Assurances Vie. « Quand on est partenaires, il faut savoir s’arrêter à un moment donné pour faire le point du partenariat et apporter des réponses précises aux préoccupations soulevées pour améliorer la qualité de notre service et rendre la vente de nos produits bancassurance plus accessibles à nos assurés », a indiqué le Directeur Général Adjoint du Groupe GA, Patrick GHILAT PARE, pour justifier le contexte de la rencontre. Selon lui, cette édition se distingue de celles de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso car elle regroupe en un seul endroit des agents de banques de localités différentes.

Les banques représentées étaient la BOA, ECOBANK, UBA, ORABANK, la Banque de l’Habitat et la Banque Commerciale du Burkina. Face à une concurrence de plus en plus rude sur le marché des assurances vie au Burkina Faso, la GA-VIE, à travers l’organisation de cette journée, ambitionne d’être plus proche de ses partenaires agents de banques à l’Est, avec qui elle travaille au quotidien sur l’assurance Crédit bancaire et la garantie complémentaire Perte d’emploi.

Au cours de l’année 2016, le partenariat a été jugé satisfaisant, en témoigne le chiffre d’affaires réalisé en Assurance crédit bancaire et Perte d’emploi dans la partie Est du pays. Au titre des difficultés évoquées par les partenaires dans le processus de réalisation des contrats d’assurance vie, l’on retient essentiellement :

La réticence de certains assurés à dire toute la vérité sur leur état de santé au moment de la souscription des contrats d’assurance vie,

La méconnaissance de leurs poids, taille et tension artérielle,

La difficulté qu’éprouvent les chargés clientèle à déterminer la bonne foi des assurés concernant leurs états de santé.

Le Directeur Général Adjoint, Patrick GHILAT PARE a remercié les participants pour leur présence effective

A toutes ces interrogations et inquiétudes, la GA-VIE a apporté des réponses jugées satisfaisantes par les participants. Ils ont unanimement salué le dynamisme et la disponibilité de la GA-VIE, mais également la promptitude dont elle fait montre dans le traitement des sinistres. La preuve, tous les sinistres déclarés à l’Est en 2016 en Assurance crédit bancaire et Perte d’emploi ont été intégralement réglés. Aussi, ils ont souhaité que la GA-VIE institue désormais à l’Est ce cadre de réflexion et de redynamisation du partenariat.

Au terme de la rencontre, Monsieur GHILAT PARE a remercié l’ensemble des directions générales des banques et les participants qui ont bien voulu rendre possible cette première rencontre du genre à l’Est. « Nous espérons qu’à travers nos échanges, les résolutions et solutions apportées permettront d’améliorer nos prestations vis-à-vis des banques et de nos assurés », a-t-il conclu.

Direction Générale /GA-VIE