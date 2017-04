Assainissement pluvial du site de Bassinko : 60 % de taux d’exécution des travaux

LEFASO.NET | Par Yvette Zongo (stagiaire) • mercredi 26 avril 2017 à 16h00min

Le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a organisé une visite sur le site des logements sociaux et économiques de Bassinko ce mardi 25 avril 2017 à Ouagadougou. Les sites concernés ont été ceux des 1500 logements sociaux et économiques du promoteur immobilier Wend Panga et celui du projet indien. Cette visite qui s’inscrit dans le cadre du contrôle du niveau d’exécution des travaux d’assainissement pluvial dudit site.