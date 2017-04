Mise en œuvre du PNDES : La région de l’Est veut jouer sa partition

Le Cadre régional de dialogue (CRD) de la région de l’Est a organisé sa revue annuelle 2017, ce mardi25 avril 2017. A cette occasion, les membres du Cadre, ont analysé le rapport de performances 2016 de mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) dans la région, l’état du fonctionnement du Cadre et les perspectives 2017-2019.

Adopté depuis le 21 juillet 2016 par le Burkina Faso en remplacement de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD), le Plan national de développement économique et social (PNDES) s’est donné comme ambition de faire du Burkina Faso « une nation démocratique, unie et solidaire, transformant la structure de son économie pour réaliser une croissance forte et inclusive, au moyen de modes de consommation et de production durables », a déclaré le colonel Ousmane Traoré, gouverneur de l’Est dans son discours d’ouverture des travaux de la session du Cadre régional de dialogue (CRD) de la région.

Il a poursuivi que ce Plan élaboré à la suite des élections présidentielle et législatives, tire ses fondements des référentiels nationaux, régionaux et internationaux dont entre autres le programme présidentiel, les acquis et insuffisances de la SCADD, l’Etude nationale prospective Burkina 2025 (ENP 2025), l’Agenda 2063 de l’Union africaine et les Objectifs de développement durable (ODD).

Ousmane Traoré a renchéri que selon le dispositif de mise en œuvre, le PNDES est exécuté à travers les plans sectoriels découlant des différentes politiques sectorielles des ministères et institutions mais aussi à travers les plans locaux de développement à l’échelle des collectivités territoriales. Ainsi, le dispositif de suivi-évaluation a institué les cadres sectoriels de dialogue et régionaux de dialogue, objet de cette rencontre, pour mieux suivre la mise en œuvre des actions de développement. Il a donc expliqué que cette session du cadre régional de dialogue a pour objectif principal, d’évaluer les performances des collectivités territoriales de la région de l’Est dans la mise en œuvre du PNDES au cours de l’année 2016. De façon spécifique, il s’agira pour les membres du Cadre régional, d’analyser le rapport de performances 2016 de mise en œuvre du PNDES dans la région de l’Est, l’état du fonctionnement du Cadre et les perspectives 2017-2019.

Selon le gouverneur Traoré, les performances régionales en 2016 dans la mise en œuvre du PNDES n’ont pas été à la hauteur des attentes. Le taux d’exécution financière global des mesures et actions régionales de développement est estimé à 49%, une performance en baisse de 22 points par rapport à 2015 (71%). Ces résultats bien que expliqués par un contexte socio-politique et économique difficile, interpellent tous les acteurs dans le processus de développement de la région de l’Est, a-t-il conclu.

Soumaila Sana

Lefaso.net