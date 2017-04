Deuxième commission mixte de coopération Burkina-Guinée : 10 accords de coopération signés

Débutés le 24 avril dernier, les travaux de la deuxième session de la grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la république de Guinée ont pris fin dans la soirée du mardi 25 avril 2017. Ce grand rendez-vous qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays , a abouti à la signature de dix projets d’accord de coopération .

La présente session a été une opportunité pour évaluer les conclusions et recommandations de la première session tenue en mars 2011 à Conakry et de proposer de nouveaux axes de coopération. Cette rencontre, de l’avis du ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Rita Solange Agneketom/Bogoré, a été une occasion pour perpétuer la tradition de dialogue qu’entretiennent les deux gouvernements.

Et après 48 heures d’intenses travaux, les experts de la grande commission mixte de coopération république de Guinée-Burkina Faso, se sont engagés à renforcer la coopération dans différents secteurs prioritaires.

Rita Solange Agneketom/Bogoré, ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères

Il s’agit notamment des secteurs des mines, de l’industrie, de l’artisanat, de la pêche continentale, du commerce, des transports, de la sécurité, de l’éducation et de la formation, de la défense, de l’administration du territoire et de la décentralisation, de la culture… « La mise en commun de nos différentes ressources dans ces différents domaines et la conjugaison de nos efforts contribueront à asseoir notre coopération bilatérale sur des bases plus solides et à créer entre les deux pays, un partenariat fécond et durable » a souligné le Général Bouréma Condé, ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation de la Guinée, par ailleurs chef de la délégation.

C’est ainsi que sur les questions politiques, diplomatiques, de justice, de défense, de sécurité et de l’administration du territoire, les deux Etats ont réaffirmé l’engagement de leurs gouvernements respectifs à lutter contre le terrorisme et à mutualiser leurs efforts en vue de venir à bout de ce fléau. S’agissant de la coopération économique et commerciale, il a été convenu de la tenue réciproque de semaines commerciales et économiques dans les deux pays. Quant aux questions des transports maritime, routier et ferroviaire, les deux parties ont convenu d’un projet de transport multimodal pour le désenclavement du Mali, du Burkina Faso et du Niger à partir de la Guinée.

Respect des engagements avant la troisième session

Des échanges sur le renforcement de la coopération, les deux pays ont conclu par la signature de dix projets d’accord de coopération. A ce sujet, le chef de la délégation guinéenne a souhaité que le mécanisme de suivi des décisions et recommandations soit totalement fonctionnel en vue de permettre la tenue des différents engagements avant la troisième session qui se tiendra en 2019 à Conakry.

Rita Solange Agneketom/Bogoré, ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères

A en croire Rita Solange Agneketom/Bogoré, ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, son pays ne ménagera aucun effort pour une mise en œuvre effective et réussie des conclusions pertinentes issues des travaux et des accords qui ont été signés. « Je tire une légitime satisfaction des conclusions auxquelles sont parvenus nos experts (…). Elles permettront de dynamiser davantage notre coopération et d’atteindre les résultats escomptés pour le bonheur de nos peuples » a-t-elle noté.

Nicole Ouédraogo

Lefaso .net