Toastmasters d’Afrique de l’Ouest : La conférence annuelle du 11 au 13 mai 2017 à Ouagadougou

En prélude à la conférence annuelle des toastmasters d’Afrique de l’Ouest et du Centre (district 94) qui se tiendra du 11 au 13 mai 2017 à Ouagadougou, les premiers responsables de l’organisation au Burkina ont animé une conférence de presse ce lundi 24 avril 2017 à Ouagadougou. Et ce, pour promouvoir l’évènement et mobiliser des sponsors et partenaires dont les demandes de soutien ont été déjà diffusées.

Placée sous le thème : « Tradition orale africaine et toastmasters : constantes et variantes d’une démarche d’apprentissage à l’art de la communication et du leadership », la grand-messe des toastmasters du district 94 se tiendra les 11, 12 et 13 mai prochains à la salle de conférence de Ouaga 2000. Ce sont plus de 500 participants de quinze pays que compte le district 94 qui sont attendus. Ces pays sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d’ivoire, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. C’est ce que l’on a appris de la conférence de presse organisée le lundi 24 avril dernier par les responsables de l’organisation au Burkina.

Selon l’un des responsables, Moussa Zongo, l’association toastmasters international est une organisation à but non lucratif créée aux Etats-Unis en 1924 par Ralph C. Smedley.

Il s’est donné pour mission, à travers des programmes de formation ciblés et ses méthodes éprouvées, d’aider tous ceux qui le souhaitent à devenir de meilleurs communicateurs et des leaders efficaces. « Il apparaît ainsi comme un accélérateur de développement pour l’individu, pour les entreprises, à la recherche de leaders affirmés et pour la nation entière. Il œuvre également sur le diptyque art oratoire et leadership. Un leader qui ne sait pas communiquer ne pourra pas impacter et par conséquent n’insufflera aucune dynamique. C’est comme une voiture sans moteur, vous n’irez nulle part ! », a-t-il lancé.

Au menu de cette conférence, il y aura des ateliers de communication et de leadership, les finales des concours d’art oratoire (français et anglais) ; une excursion dénommée « Ouaga tours » pour découvrir les richesses culturelles de Ouaga ; une assemblée générale élective pour le renouvellement des instances du district 94, etc.

A l’issue de la conférence de presse, il a remercié leurs sponsors officiels à savoir K Commidties et Yilma pour leur accompagnement et invité les autres partenaires et sponsors à soutenir le comité d’organisation pour la réussite de cette conférence, car c’est le Burkina qui gagne.

Rita Bancé/Ouédraogo

Le faso.net