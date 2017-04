Gestions des terroirs : Le PNGT 2 à l’heure du bilan

Démarrée en 2001, la troisième phase du PNGT2 arrive à échéance en 2018. À son actif, on peut citer la réalisation de 18 250 microprojets villageois d’un montant total de 30 milliards de francs CFA, réalisés dans 3013 villages de 2002 à 2007. Aussi, on note à son actif la communalisation intégrale du territoire burkinabè en 2004. Depuis 2007, 302 communes rurales ont connu une amélioration substantielle de l’accès aux services sociaux de base et du capital naturel grâce à la réalisation de 7433 microprojets communaux et régionaux.

Dans le souci de faire connaitre et partager les clés de ces résultats, de capitaliser ces expériences en matière d’appui au développement local, le PNGT 2 a initié ce mardi 25 avril 2017 à Tenkodogo, un atelier de cadrage du processus de capitalisation. Ayant placé sa confiance au Laboratoire Citoyennetés pour conduire le processus au regard de son expérience et de sa démarche, il s’agira pour les participants qui se réunissent pendant deux jours, de tracer les sillons de cet exercice.

Le secrétaire général du ministère de l’agriculture et des aménagements hydrauliques Moussa Maiga, notant le défi que représente cet exercice, a rappelé à tous les acteurs, la nécessité de s’investir pour le succès de ce processus à travers la mise à disposition des documents, la participation aux entretiens, l’identification de personnes ressources pouvant aider à caractériser les acquis et les limites du programme et à la participation aux ateliers.

Le coordonnateur du PNGT2 Souleymane Nassa a quant à lui signifié la nécessité de restituer les faits et actions ayant permis à la communalisation intégrale du territoire, la sécurisation foncière et le développement local au Burkina Faso, et aussi le faire connaitre aux acteurs du développement local. Il a fait savoir que le PNGT2, outre le fait qu’il est un projet étatique, se particularise par le fait que les bénéficiaires de ses actions sont les acteurs sur le terrain. Ce sont les populations qui décident et les élus locaux les accompagnent. Aussi, il agit sur toutes les 302 communes rurales et les 13 régions collectivités que compte le Burkina Faso. Il a terminé en confiant que cet atelier va nourrir les réflexions engagées par l’Etat depuis sur l’après PNGT2, donc à un éventuel PNGT3.

Le Président du Laboratoire Citoyennetés Raogo Antoine Sawadogo a laissé entendre qu’il s’agira entre autres, de voir au finish comment faire pour produire un label burkinabè de démarche du développement local.

Youmali Koanari

Lefaso.net